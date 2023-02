No lo bini un playa ni stul di playa ariba na Bachelors beach

02/28/2023 Eilandnieuws

Un revishon di e plan di desaroyo ta resultado di feedback for di habitantenan.

Entidat Públiko Bonaire (EPB) aña pasá a tuma desishon ku no ta bai pone kama i stul di riba playa mas na Bachelor’s Beach (Playa Fòrn’i Kalki). A adaptá e plan di renovashon na diverso punto, di manera ku e ta kuadra mas ku e deseonan di e pueblo di Boneiru.

Esaki ta nifiká ku e imágen ku aktualmente tin proyektá riba e bòrchi di promoshon na e playa no ta kompletamente korekto.

Un revishon di e plan di desaroyo ta resultado di feedback for di habitantenan di Boneiru i un petishon entregá. Riba e promé presentashon di e plan Bachelor’s Beach renová na 2021 kaba, a drenta hopi feedback pa realisá e proyekto na otro forma. Komo reakshon riba esaki Diputado Thielman a drenta den konsulta ku e hendenan pa skucha nan preokupashon i pa buska solushonnan konhuntamente. Seguidamente EPB a bai bèk mesa di diseño pa hasi adaptashonnan tokante e renovashon di Bachelor’s Beach. Pues for di aña pasá EPB a tuma desishon ku lo no ta bini mas ku kama i stul di riba playa i ku ta renová e trapi eksistente kompletamente, di manera ku tur hende por baha drenta laman na manera safe. Ademas no ta bai krea mas lugá di parkeo (di piedra) i ta bini un solo kiosko, na lugá di tres manera a menshoná anteriormente. E kiosko ta krea oportunidat pa un komersiante lokal por kuminsá ku un negoshi na un sitio bunita i krea entrada. Konstrukshon di un tualèt públiko ta sigui.

Desaroyo di e playa ta pa mehorá e fasilidatnan di manera ku famianan por disfrutá mas di e sitio akí, ku mantenshon di e ambiente natural aktual. Ku e revishon di e plannan EPB ta boga na realisá un sitio kaminda tantu habitante komo bishitante di Boneiru ta hasi uso di e fasilidatnan ku e playa ta brinda.

Geen strand en ligbedden bij Bachelors Beach

28 februari 2023 Eilandnieuws

Een herziening van het ontwikkelingsplan is het gevolg van feedback vanuit de bevolking.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft vorig jaar besloten dat er geen strand en ligbedden meer komen bij Bachelor’s Beach (Playa Fòrn’i Kalki). De geplande renovatie is op diverse punten aangepast, zodat het meer aansluit aan de wensen van de bevolking van Bonaire.

Dit betekent dat het beeld wat nu getoond wordt op het billboard bij het strand niet accuraat is.

Een herziening van het ontwikkelingsplan is het gevolg van feedback vanuit de bevolking van Bonaire en een overhandigde petitie. Op de eerste presentatie van het gerenoveerde Bachelor’s Beach in 2021 kwam er al veel feedback om het project anders te doen. Naar aanleiding hiervan is Gedeputeerde Thielman in gesprek gegaan met de mensen om naar hun zorgen te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken. Vervolgens is het OLB opnieuw naar de tekentafel gegaan om aanpassingen te maken omtrent de vernieuwing van Bachelor’s Beach. Zo heeft het OLB vanaf vorig jaar besloten dat er geen strand en ligbedden meer zullen komen en dat de bestaande trap volledig wordt gerenoveerd, zodat iedereen veilig het water in kan treden. Verder worden er meer (verharde) parkeerplekken gecreëerd en komt er één kiosk, in plaats van de eerder genoemde drie. De kiosk geeft een lokale ondernemer de kans om op een mooie locatie een bedrijf te starten en inkomen te winnen. De aanbouw van een openbaar toilet blijft.

De ontwikkeling van het strand is om de faciliteiten te verbeteren zodat gezinnen meer kunnen genieten van deze plek, met behoud van de huidige natuurlijke sfeer. Met de herziende plannen streeft het OLB naar een plek waarin zowel de inwoners als bezoekers van Bonaire gebruik kunnen maken van de faciliteiten die het strand biedt.