KOMUNIKADO DI PRENSA 083/2023.

1 mart 2023.

Insidente ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djamars 28 di febrüari 2023 alrededor di 20.43’or, Sentral di Polis a risibí informashon di un

insidente ku a tuma lugá den laman na Bapor Kibra kaminda un persona posibelmente a

keda seriamente leshoná.

For di investigashon preliminar a sali na kla ku un hòmber turista di nashonalidat Argentino

ku ta di bishita na Kòrsou huntu ku su famia riba un barku Krusero a bai landa na e sitio

ariba menshoná. Na dado momentu e hòmber a bai bula for di baranka i a dal su kabes pa

despues kai den laman.

Personanan presente a tuma nota di e situashon a saka e hòmber for di laman tres’é kantu

i a kuminsá reanim’é.

Ambulans ku a presentá na e sitio a tuma e reanimashon over i a transporté e hòmber den

un situashon krítiko pa CMC.

Na yegada na CMC dòkter di warda na Sala di emergensia a konstatá morto di e hòmber

Angelo Fabio Roman, nasé na Argentina, dia 23 di novèmber 1983.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko e kurpa a wòrdu konfiská pa por investigá e kousa

di morto.