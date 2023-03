Minister GMN mester tuma honor na su mes !

E veredikto den e kaso di BZV ta demostrá di forma klarito ku e intenshon di minister Pietersz -Janga tabata pa influensiá e kaso na fabor di kompinchinan di e partido. Sra. Pietersz-Janga kier a tapa froude ku a sosodé ku sèn di pueblo i asina aki evitá ku esnan responsabel haña nan kastigu.

Korte ta splika na plaka chikí e relashon intransparente di funshoná di e partido MFK i e konsekuensia di esaki pa kompanianan di Gobièrnu, spesífikamente BZV. Korte ta bai asina leu pa tene piedat di e dos akusadonan, pa motibu ku nan a haña nan den e gara di e partido MFK.

Korte a asumí su responsabilidat i komo instituto independiente a pone su posishon bon kla. Minister a intervení den e kaso di BZV i no a logra.

Frakshon di PAR, komo parti di e poder legislativo, riba diferente momento a pidi pa minister Pietersz-Janga distansia su mes for di e posishon di minister. Esaki lamentablemente no a keda sostené pa partidonan den koalishon. Tantu MFK komo PNP a protehá e minister di GMN i lag’é komo esun responsabel pa nos salubridat, sin kontrol, ni supervishon. Ku tur konsekuensia ku esaki por tin. Apesar di e petishon di Parlamento pa koregí e fayo, minister Pietersz-Janga no a koregí su intervenshon den e kaso di BZV i tampoko no a hala e karta bèk aden.

Frakshon di PAR ta bolbe ripití ku Minister Pietersz- Janga den funshon di minister ta un peliger pa e funshonamentu demokrátiko di nos pais.

Ku e veredikto aki, minister Janga mester tuma honor na su mes i tuma retiro inmediatamente. Den kaso ku sra. Pietersz- Janga no hasi esaki, miembronan di Parlamento mester asumí nan responsabilidat i kita e sosten for di e minister, promé ku e kometé otro fayo garafal, ku ta perhudiká nos pais i nos hendenan.

sra Ana Maria Pauletta