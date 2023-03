Rijden onder invloed

Acht vrouwen en zeven mannen zijn aangehouden wegens het overschrijden van de grens voor alcoholgebruik in het verkeer. Zij reden in negen auto’s en op zes brom- en snorfietsen. Een ieder kan een acceptgirokaart van justitie tegemoet zien. Eén 24-jarige Haarlemse bestuurder van een auto op de spande de kroon. Hij blies 645 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Van drie andere, beginnende, bestuurders is ook het rijbewijs ingevorderd.