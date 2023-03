ENNIA ta selebrá aniversario di 40 aña na Boneiru / ENNIA viert 40-jarig jubileum op Bonaire

ENNIA ta selebrá aniversario di 40 aña na Boneiru

Djabièrnè 3 di mart ENNIA a selebrá su aniversario di 40 aña na Boneiru. Na 1983 e kompania a habri su portanan na Boneiru, pa asina por ofresé servisio personal na e komunidat lokal i kompanianan ku ya kaba tabatin seguronan di ENNIA ku nan a sera via diferente broker.

Asina for di e tempu ei ENNIA a krese bira un partner importante riba tereno di seguro i servisio finansiero na Boneiru, i a hasi tur esfuerso pa ofresé su klientenan solushonnan di seguro di nivel haltu, i un servisio ekselente. Den kurso di tempu ENNIA a finansiá i sigurá riesgonan di diferente proyekto, i asina a kontribuí na desaroyo di e ekonomia lokal.

Situashon di 1983 te ku awor

Na 1983 Boneiru tabatin mas o ménos 9000 habitante i tabata un komunidat bibitu i diverso. Pa loke ta nan ekonomia, Boneiru tabata dependé prinsipalmente di turismo i peska. Mayoria hende riba e isla tabata traha den e sektornan akí, maske tabatin algun negoshi chikitu tambe i servisionan di gobièrnu. E tempu ei kaba tabatin un desaroyo di kresementu evidente. ENNIA tambe kier a kontribuí na esaki.

“Durante e último 40 aña nos a mira hopi kambio riba e isla i rònt mundu. Semper ENNIA a adaptá na kambio, i a yuda su klientenan logra nan meta i manehá nan riesgonan. No solamente riba tereno empresarial ENNIA a desaroyá su mes na Boneiru. Banda di esaki ENNIA a hasi hopi esfuerso pa promové bienestar di e komunidat boneriano. Nos a spònser i sostené diferente aktividat sosial i kultural, entre otro eventonan deportivo, festivalnan kultural, inisiativanan edukativo, i programanan di salú. Esnan mas konosí ta Dia di Rincon, Diferente walkaton, festivalnan di bario, karnaval, jazz festival i Regatta.”

“E aniversario di 40 aña ta un logro memorabel ku hinter e kompania ta orguyoso di dje.

Nos ta gradisí nos kliente- i partnernan, i tambe hinter komunidat di Boneiru pa e sosten ku nos a risibí durante e 40 aña ku a pasa. ENNIA ta sigui hasi esfuerso pa ofresé servisionan finansiero ekselente i sostené desaroyo di Boneiru. Nos ta orguyoso ku nos ta parti di e komunidat akí i nos ta spera hopi aña mas di bon koperashon”, sigun Lesley-Ann Brodie, CEO di ENNIA.

Daisy Coffie-Green ta kliente pa mas ku 60 aña kaba

Na okashon di e aniversario ENNIA a organisá un anochi festivo den Boutique Hotel Wanapa, pa asina por gradisí partner-, kolega- i klientenan pa nan sosten i dedikashon durante e último 40 aña. Kulminashon di e anochi tabata felisitashon di e kliente ku tin mas aña sigurá na ENNIA, 60 aña! Señora Daisy Coffie-Green tin un seguro di Kas di ENNIA for di sèptèmber 1962. E tempu ei el a sera e seguro akí via un broker. Desde 1983 e ta haña servisio dirèkt serka e empleadonan di ENNIA na Boneiru.

Tambe a pone Elgin Felipa den spòtlait. E tabata e inspektor di seguro ku ENNIA na Kòrsou a enkargá pa lanta ENNIA Boneiru. El a keda Boneiru te 1986 i despues a regresá Kòrsou.

Durante e anochi Jessica Emers a papia tokante ENNIA. Jessica a kumpli 37 aña ta traha na ENNIA Boneiru. Na 1985 Elgin Felipa a tum’é den servisio komo sekretaria. El a konta di su momentunan kulminante i eksperienshanan inolvidabel ku su klientenan na ofisina.

ENNIA ta gradisí tur kliente, partner, kolega i hinter komunidat di Boneiru pa nan konfiansa i sosten leal durante e último 40 aña, i ta spera hopi aña mas di koperashon i kresementu.

Foto’s:

ENNIA- Lesley-Ann Brodie (CEO) met Daisy Coffie-Green en familie en Aichel Magdalena (COO).

ENNIA- ENNIA Bonaire personeel met directie ENNIA.

ENNIA- Jessica Emers ontvangt bloemen van directie ENNIA.

ENNIA- Feest 40 jaar jubileum ENNIA Bonaire.

NEDERLANDS

ENNIA viert 40-jarig jubileum op Bonaire

ENNIA vierde vrijdag 3 maart zijn 40-jarig jubileum op Bonaire. In 1983 opende de verzekeringsmaatschappij zijn deuren op het eiland om hiermee persoonlijke service aan te bieden aan de lokale gemeenschap en bedrijven die al via tussenpersonen ENNIA-verzekeringen hadden afgesloten.

Sindsdien is ENNIA uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van verzekeringen en financiële dienstverlening op Bonaire en heeft zich ingezet om zijn klanten te voorzien van hoogwaardige verzekeringsoplossingen en uitstekende klantenservice. ENNIA heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van de lokale economie door financiering en zekerstellen van risico’s bij projecten.

Situatie in 1983 tot heden

In 1983 had Bonaire ongeveer 9.000 inwoners en was het een levendige en diverse gemeenschap. Economisch gezien was Bonaire in 1983 sterk afhankelijk van toerisme en visserij. De meeste mensen op het eiland werkten in deze sectoren, hoewel er ook enkele kleine bedrijven en overheidsdiensten waren. Er was toen al een duidelijke groei-ontwikkeling en daar wilde ENNIA een bijdrage aan leveren.

“De afgelopen 40 jaar hebben we veel veranderingen op het eiland en in de wereld gezien. ENNIA heeft zich altijd aangepast aan deze veranderingen en heeft onze klanten geholpen om hun doelen te bereiken en hun risico’s te beheersen. ENNIA heeft zich in deze 40 jaar niet alleen op zakelijk vlak ontwikkeld op Bonaire, maar heeft zich actief ingezet om het welzijn van de Bonairiaanse gemeenschap te bevorderen. Wij hebben diverse sociale en culturele activiteiten gesponsord en ondersteund, waaronder sportevenementen, culturele festivals, educatieve initiatieven en gezondheidsprogramma’s. Bekend zijn Dia Rincon, verschillende walkatons, de bario festivals, Carnaval, jazz festival en de Regatta. Het 40 jaar jubileum is een mijlpaal waar het hele bedrijf trots op is.”

“We zijn dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van onze klanten, partners en de gemeenschap van Bonaire in de afgelopen 40 jaar. ENNIA blijft zich inzetten voor het bieden van uitstekende financiële diensten en het ondersteunen van de ontwikkeling van het eiland. Trots zijn wij dat we deel uitmaken van deze gemeenschap en we kijken uit naar nog vele jaren goede samenwerking”, aldus Lesley-Ann Brodie CEO van ENNIA.

Daisy Coffie-Green al meer dan 60 jaar klant

Ter gelegenheid van het jubileum organiseerde ENNIA een feestelijke avond in het Boutique Hotel Wanapa om partners, medewerkers en klanten te bedanken voor hun steun en toewijding gedurende de afgelopen 40 jaar. Het hoogtepunt van de avond was de felicitatie van de oudste klant in anciënniteit, namelijk 60 jaar! Mevrouw Daisy Coffie-Green heeft al sinds september 1962 een woonhuis verzekering bij ENNIA. Zij had de verzekering eerder via een tussenpersoon afgesloten en vanaf 1983 wordt zij direct bediend door de medewerkers van ENNIA.

Ook Elgin Felipa, de verzekeringsinspecteur die vanuit ENNIA Curaçao de verantwoordelijkheid kreeg om ENNIA Bonaire op te zetten werd in de bloemetjes gezet. Hij is tot 1986 op het eiland werkzaam geweest en daarna teruggekeerd naar Curaçao.

Tijdens de avond heeft Jessica Emers gesproken over ENNIA. Jessica Emers is al 37 jaar in dienst bij ENNIA Bonaire, vanaf 1985 en zij was door Elgin Felipa als secretaresse aangenomen. Zij vertelde over haar hoogtepunten en onvergetelijke ervaringen met haar klanten op kantoor.

ENNIA bedankt zijn klanten, partners, medewerkers en de gemeenschap op Bonaire voor hun trouwe steun en vertrouwen in de afgelopen 40 jaar en kijkt uit naar nog vele jaren van samenwerking en groei.

