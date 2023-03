Dolphin Suites maakt samenwerking met restaurant partner rond voor ‘Reefs Café & Co’.

Willemstad 8 maart 2023 – Met een gloednieuw restaurant maakt Dolphin Suites &

Wellness de nieuwbouw van het hotel compleet. Afgelopen week hebben Alette

Borger (Dolphin Suites) en Eldrith de Lange (partner van restaurant “De Dames”)

de samenwerking rond gemaakt. Met Reefs Café & Co krijgt het hotel een uniek

restaurant dat naadloos aansluit bij het bijzondere concept van Dolphin Suites.

Eldrith en Alette zijn beide gepassioneerde onderneemsters met een visie die elkaar

versterkt. Met het bundelen van beide expertises, combineren we uitmuntende

service en gezonde maaltijden met de therapie- en mindfulness programma’s dat het

hotel aanbiedt. Met altijd de focus op groei en welzijn van gasten.

“Ook gasten van buiten het hotel zullen natuurlijk van harte welkom zijn. Zo geven

we iedereen een gevoel van rust en ontspanning”, vertelt Alette.

De inrichting van Reefs Café & Co is hier zorgvuldig op uitgekozen waarbij

natuurelementen met beplanting, hout, veel licht en de frisse breeze de overhand

nemen. Alles om de gezonde natuurelementen van het eiland ook in het restaurant te

laten terugkomen. Met gezonde gerechten, smoothies maar ook pannenkoeken,

burgers en een alcoholische versnapering is er voor iedereen een favoriet.

Naast het restaurant komt er ook een hotelwinkel, waar ‘Co’ van Reefs Café & Co

voor staat. Een plek waar je van alles kunt kopen tijdens een verblijf of bezoek aan

de omgeving. Van vers gemaakte broodjes, groente, fruit en voorverpakte producten

zoals pasta en rijst tot toiletartikelen en souvenirs. Zodat ook de gasten die verblijven

in de appartementen van het hotel, voor een kleine boodschap in deze winkel terecht

kunnen.

Samen met Nadya Ammazal (Restaurant Manager) en Gitteke Pieké (Hotel Manager

Dolphin Suites) kunnen we niet wachten om zeer binnenkort iedere gast het

gezonde, plezier en rust te geven.

