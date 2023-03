Notisia di polis di djaluna 6 di mart te ku djárason 8 di mart 2023

A haña persona ku a fayesé

Riba djamars 7 di mart, alrededor di 12 or di mèrdia meldkamer sentral a risibí notifikashon ku a enkontrá un persona ku no ta duna señal di bida den un bibienda riba Kaya Macario Sint Jago. Dòkter a konstatá morto natural di un hòmber di 83 aña di edat di inisial J.C.K.

Kòntròl di velosidat Tra’i Montaña

Durante oranan di mainta riba djamars 7 di mart, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí un bes mas riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròl di tráfiko a tuma lugá riba Kaminda Gurubu. A midi velosidat di e vehíkulonan ku tabata aserkando ku un mididó di velosidat spesial (lasergun).

Riba Kaminda Gurubu e velosidat máksimo ku ta permití ta 60 km pa ora. Durante e kòntròl a midi velosidat di un total di 33 outo i a duna 9 prosèsferbal pa surpasá e velosidat máksimo ku ta permití. E velosidat ku a midi tabata entre 80 pa 90 km pa ora. Tambe a para un vehíkulo sospechoso ku na momentu ku a mira polis, a trata na bira bèk i kore bai. Un patruya a bai su tras i dun’é òrdu pa para. Durante di e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin ni reibeweis ni papelnan di seguro bálido huntu kuné. E shofùr a haña un prosèsferbal pa e violashonnan menshoná.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat aki den e próksimo dianan na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá (bebouwde kom), 40 km pa ora ta e velosidat máksimo i pafó di bebouwde kom ta 60 km pa ora.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 6 maart tot en met woensdag 8 maart 2023

Overleden persoon aangetroffen

Op dinsdag 7 maart, omstreeks 12 uur, kreeg de meldkamer melding dat er in een woning aan de Kaya Macario Sint Jago een persoon was aangetroffen die geen teken van leven gaf. De schouwarts die ter plekke kwam constateerde een natuurlijke dood van een 83-jarige man met initialen J.C.K.

Snelheidscontrole Tra’i Montaña

In de ochtenduren van dinsdag 7 maart, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) nogmaals een snelheidscontrole gehouden. De controle vond plaats op de Kaminda Gurubu. Met een ‘lasergun’ werd de snelheid van naderede auto’s gemeten.

Op de Kaminda Gurubu is de maximale toegestane snelheid 60 km/uur. Tijdens de snelheidscontrole werden er in totaal 33 bestuurders gecontroleerd waarvan 9 een proces-verbaal hebben gekregen voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid. De snelheid dat gemeten is was tussen de 80 en 90 km/uur. Daarnaast, was er tijdens de controle een verdachte auto die zodra hij de politie zag, omkeerde en probeerde weg te rijden. Een patrouille ging onmiddellijk achter hem aan en de bestuurder werd gevorderd te stoppen. Tijdens de controle werd geconstateerd dat de bestuurder geen geldig rijbewijs of geldige verzekeringspapieren bij zich had. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor bovengenoemde overtredingen.

Het KPCN zal de komende dagen op verschillende locaties op het eiland snelheidscontroles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om op hun snelheid op de weg te letten. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 km/uur en daarbuiten 60 km/uur.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.