Minister Javier Silvania WALK OUT NA KONINGSPLEIN

Ora MinFin a tende ku tin walk out ela bai Nieuwe Haven mesora. E preokupashon di trahadonan ta e mal estado di e edifisio. MinFin a palabra ku diaweps e ta reuni ku e werkgroep pa pone preshon pa regla e mudansa. Trahadonan di Douane a keda kontento ku MinFin ta bai envolvi personalmente den e asuntu. Douaneronan miembro di e werkgroep a informa MinFin ku nan mes a buska un edifisio nobo pa nan muda bai. Nan a informa MinFin ku ta dura 3 luna pa hasi e edifisio apto pa Douane. Mester ta duidelijk ku e mudansa NO a tuma luga pa falta di sen. Ta huur gobiernu ta huur e edifisio na Koningsplein. Ora muda ta husa e sen presupuesta pa paga huur na e doño nobo. Ku otro palabra: SEN NO TA PROBLEMA. Ta e edifisio nobo NO ta kla pa Douane por muda. E reunion ku MinFin a dura 10 minuut. E trahadonan a keda kontentu ku MinFin su bishita i su commitment pa solushona e problema asap. MinFin a palabra ku elo dirigi e reunion di e werkgroep diaweps awor.

REAKSHON DI MINFIN RIBA PONENSIA DI VAKBOND

MinFin kier reakshona riba loke vakbond a bisa. Ta e werkgroep ku ta konsisti di douaneronan mester a prepara tur kos pa MinFin por firma. Pa asina Douane por muda di Koningsplein pa otro luga. Ta e werkgroep mes mester atende ku e doño di e edifisio na Koningsplein pa ku renobashon di e edifisio.

MinFin ta fasilita. MinFin ta delegeer. Kon ke sea awo MinFin mes ta bula aden i bin sinta den reunion di werkgroep pa kos por kana.

