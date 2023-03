ENTREGA DI ‘VERZAMELLOONSTAAT’ 2022 TA POSIBEL TE KU 28 DI APREL 2023

Diferente dunadó di trabou a indiká ku nan no ta disponé di number di crib di personal ku ya a sali for di den servisio durante di 2022. Ta trahando riba un posibel solushon relashoná ku esaki i lo komuniká tokante di esaki den korto tempu. Ta konsehá dunadónan di trabou di antemano, pa yena e number di crib di e empleadonan ku tabata den servisio te ku 31 di desèmber di 2022. Finalmente, Servisio di Impuesto ta urgi dunadónan di trabou pa yena number di crib di tur empleado ku ta den servisio den nan registrashon di pago. E obligashon pa yena number di crib den ‘verzamelloonstaat’ lo keda vigente. Ta posibel pa personanan ku no ta residente tambe hasi petishon pa number di crib via di www.belastingdienst.cw. Pa esaki, nashonalidat i estado di residensia di un empleado, no ta relevante pa Servisio di Impuesto. Ta fasilitá tur hende pa nan por kumpli ku debernan di impuesto i primanan.

INDIENEN VERZAMELLOONSTAAT 2022 MOGELIJK TOT ​EN MET 28 APRIL 2023

Enkele weken geleden is door de Minister van Financien Javier Silvania bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat over het jaar 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Tevens is aangegeven dat het dit jaar verplicht is om in de verzamelloonstaat het cribnummer van alle werknemers op te nemen. Deze aankondiging heeft bij de belastingdienst tot een zeer groot aantal aanvragen voor cribnummers geleid. Het aantal aanvragen is dusdanig groot dat nu al duidelijk is dat deze aanvragen niet voor 1 april verwerkt kunnen worden. Derhalve is besloten de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 te verlengen tot vrijdag 28 april as. Door de belastingdienst wordt er momenteel alles aan gedaan om de ontvangen aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken. Onder andere worden geautomatiseerd cribnummers aangemaakt voor alle ingezetenen die nog niet over een cribnummer beschikken. Momenteel dienen veel burgers een aanvraag is voor een nieuw cribnummer terwijl zij reeds over een cribnummer beschikken. Indien u correspondentie ontvangt van de belastingdienst (aanslag, aanmaning, verrekeningsbrief etc.) dan staat hierop altijd uw cribnummer vermeld. De belastingdienst doet dan ook een dringende oproep om eerst na te gaan of u op deze correspondentie uw cribnummer kunt vinden voordat u via www.belastingdienst.cw een aanvraag voor een nieuw cribnummer indient.