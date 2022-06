Seminario tocante derecho di compania pa Business Community Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel

Prome cu dia 1 di januari 2021 e derecho di compania di Aruba (‘het Arubaanse rechtspersonenrecht’ of ‘the Aruban corporate law’) tabata regla di forma fragmenta over di diferente ley, manera ‘Wetboek van Koophandel’, ‘Landsverordening op de stichtingen’ y ‘Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Landsverordening VBA)’. Banda di esaki nos derecho di compania – cu exepcion di e Landsverordening VBA – tabata hopi anticua compara cu e resto di Reino. Despues di un proceso legislativo cu a dura varios aña, Aruba a conoce riba dia prome di januari 2021 un buki completamente nobo den nos Codigo Civil di Aruba (Buki 2) den cual ta regla e derecho di compania di un forma mas coherente y cu hopi cambio grandi y condicionnan nobo pa e diferente formanan legal (‘rechtsvormen’) pa hasi negoshi na Aruba, esta e ‘stichting’, e ‘vereniging’, e ‘naamloze vennootschap’ y e ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, e ‘cooperatie’ y e ‘onderlinge waarborgmaatschappij’.

Den cuadro di e meta y vision di Minister Wever pa stimula comercio y ‘entrepreneurship’ y pa amplia conocemento di tur esnan den e sector di comercio of ‘potential entrepreneurs’, Minister Wever a invita e conocido professor mr. Wino van Veen for di Hulanda pa duna algun curso na diferente grupo di nos comunidad tocante e cambionan aki. Prof. Van Veen tin amplio conocemento y experticio riba e materia di derecho di compania na Hulanda y a redacta e Landsverordening VBA. Consecuentemente e tabata un di e autornan principal di Buki 2.

E curso di diaranson, 15 di juni, tabata specialmente pa e ‘Business Comunity’ durante cual a elabora riba e diferente ‘rechtsvormen’ cu enfasis riba e cambionan mas grandi cu a tuma lugar pa cada un di esakinan. A splica tambe cambionan pa e ‘maatschap’, ‘vennootschap onder firma’ (‘VOF’) y ‘commanditaire vennootschap’ (‘CV’) cu awor legalmente ta cai bou di un capa di ‘personenvennootschappen’, cu varios aspecto y rekisitonan nobo.

Prof. Van Veen a mustra tambe riba e hecho cu desde 1 di januari 2021 ‘Aruba vrijgestelde vennootschappen’ (AVV’s) no por wordo estableci mas y mester wordo transforma den un otro forma legal mas tarda riba dia 31 di december 2023. Despues di esaki Camara di Comercio tin e autoridad legal pa disolve e companianan aki. Den mesun rosea prof. Van Veen a splica cu e asina yama ‘toonderaandelen’ of ‘bearer shares’ ta prohibi y lo por wordo intercambia pa ‘aandelen op naam’ of ‘registered shares’ mas tarda te dia 31 di december di e aña aki. Despues di esaki e accionnan aki ta bira legalmente propiedad di e compania y e accionista lo tin solamente 3 aña mas pa haya un of mas ‘aandeel op naam’ prome cu e perde tur derecho mara na e accionnan aki.

Finalmente a papia riba e posibilidadnan legal pa converti un ‘rechtsvorm’ den un otro (‘omzetting’), por ehempel un ‘personenvennootschap’ den un NV of un VBA, pa ‘merge’ dos of mas compania (‘fusie’) of juist pa dividi un compania den un of mas compania (‘splitsing’).

Tabatin un interes grandi pa participa na e curso. Inicialmente tabatin 50 lugar pa e curso di 15 juni, pero door di interes grandi a amplia e lugar pa 100 hende. E reaccion di esnan cu a participa na e curso tabata hopi positivo, como cu di un forma hopi simpel a splica kiko ta puntonan di atencion cu directiva y accionistanan mester tene cuenta cune pa e respectivo companianan di cual nan ta forma parti.

E curso di diahuebs 16 juni, lo ta uno mas specifico y detaya specialmente pa e grupo di abogadonan, accountants, fiscalistanan y demas interesado den cual lo trata e ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ y e ‘recht van enquête’.

“Ta importante pa nos comerciantenan ta bon prepara y informa pa asina contribui na un economia moderno, dinamico y resiliente” – Minister Geoffrey Wever.

Seminar ‘Ondernemen in Aruba: What’s new?’

Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzaame Ontwikkeling

Vóór 1 januari 2021 was het Arubaanse rechtspersonenrecht versnipperd over verschillende wetten, zoals het Wetboek van Koophandel, de Landsverordening op de stichtingen en de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met uitzondering van laatstgenoemde wet was ons rechtspersonenrecht, vergeleken met de overige landen binnen het Koninkrijk, bovendien sterk verouderd. Na een langdurig wetgevingsproces is met ingang van 1 januari 2021 een compleet nieuw rechtspersonenrecht ingevoerd, dat integraal is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba. Daarin worden nu alle verschillende privaatrechtelijke rechtspersonen geregeld. Het betreft de stichting, de vereniging, de naamloze vennootschap, de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij.

In het kader van de beleidsvisie van Minister om onderneminmg en entrepreneurship te stimuleren en de kennis van de commerciele sector of ‘potential entrepreneurs’ te stimuleren, heeft Minister Wever de welbekende professor mr. Wino van Veen uitgenodigd om een aantal cursusen inzake de wijzigingen op het gebied van het ondernemingsrecht te verzorgen. Prof. Van Veen heeft een uitgebreide kennis van het rechtspersonenrecht in Nederland en heeft de Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontworpen. Hij was dan ook medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van Boek 2.

De seminar van woensdag 15 juni jl. was gericht op de Arubaanse ‘businesss comunity’. Tijdens de cursus is ingegaan op de meest belangrijke wijzigingen voor de verschillende rechtsvormen. Prof. Van Veen heeft in dit verband aandacht besteed aan de wijzigingen voor de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CV), die thans worden aangemerkt als personenvennootschappen en waarvoor een aantal nieuwe regels geldt.

Vervolgens heeft prof. Van Veen nadruk gelegd op het feit dat Aruba vrijgestelde vennootschappen (AVV’s) met ingang van 1 januari 2021 niet meer kunnen worden opgericht en zich op uiterlijk 31 januari 2023 in een andere rechtsvorm moeten omzetten. Bij gebreke daarvan zal de rechtspersoon door de Kamer van Koophandel worden ontbonden. In dit verband werd erop gewezen dat toonderaandelen sinds enkele jaren niet meer zijn toegestaan en met ingang van 1 januari 2021 van rechtswege op naam luiden. Rechten verbonden aan een toonderaandeel kunnen thans ook niet meer worden uitgeoefend. Toonderaandelen kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2022 worden ingeleverd bij de vennootschap, bij gebreke waarvan de aandelen van rechtswege om niet door de vennootschap worden verkregen. De houder heeft dan tot en met uiterlijk 31 december 2025 het recht op een vervangend aandeel op naam.

Tot slot heeft prof. Van Veen stilgestaan bij de mogelijkheden en voorwaarden om een onderneming om te zetten in een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld een personenvennootschap in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), twee of meer ondernemingen met elkaar te fuseren of juist een onderneming in twee of meer op te splisten.

Er was een grote interesse voor deelname aan de seminar. Oorspronkelijk waren er 50 plekken beschikbaar welke door de grote interesse uitgebreid werd naar 100 plekken. De cursisten hebben positief gereageerd op de cursus waarin op simpele wijze informatie is verstrekt over nieuwe regels waaraan met name bestuurders en aandeelhouders zich dienen te houden. De verzorgde cursussen maken deel uit van de beleidsvisie van Minister Wever om voor verschillende (beroeps)groepen relevante kennis over te dragen en daarmee het ondernemerschap te stimuleren.

Op donderdag 16 juni zal prof. Van Veen specifiek voor de advocatuur, accountants, fiscalisten en overige geïnteresseerden, ingaan op de nieuwe regelingen van de bestuurdersaansprakelijkheid en het recht van enquête.

Minister Geoffrey Wever: “Het is belangrijk dat onze ondernemers goed zijn voorbereid en goed zijn geïnformeerd om zo bij te dragen aan een moderne, dynamische en veerkrachtige economie”.

Share on: WhatsApp