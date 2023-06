DRENTA UN AREGLO DI PAGO PA BO DEBENAN DI IMPUESTO PROMÉ KU 1 DI YÜLI

I EVITÁ 6,75% DI INTERES RIBA DEBE

For di 1 di aprel último, Servisio di Impuesto ta kobra 6,75% di interes riba riba debenan atrasá di impuesto i primanan. Bo por evitá e interes riba debe aki dor di drenta un areglo di pago ku Servisio di Impuesto, pa bo debe kompleto di impuesto, promé ku 1 di yüli. Miéntras bo ta kumpli ku e kondishonnan mará na e areglo di pago, lo no kobrá bo interes riba debe. Si bo no kumpli ku e kondishonnan, lo kobra bo interes tòg i ku forsa retroaktivo riba sobrá di e debe atrasá.

Pues, Servisio di Impuesto ta hasi un yamada na kontribuyentenan pa drenta un areglo di pago promé ku 1 di yüli. Por hasi petishon pa karchi di debe (debiteurenkaart) i tambe petishon pa drenta areglo di pago via di info.belastingdienst@gobiernu.cw. Den mayoria kaso lo no ta nesesario pa bai Servisio di Impuesto na WTC pa regla esaki. Si bo sera un areglo di pago promé ku 1 di yüli, lo no kobra bo interes riba e debe di e periodo di 1 di aprel te ku 1 di yüli tampoko. E areglo di transishon aki ta pa evitá kontribuyentenan di paga gastunan innesesario i ta konta tantu pa partikularnan komo pa kontribuyentenan komersial. Sin embargo, despues di 1 di yüli lo kobra impuesto riba debe den tur kaso, hasta si bo drenta den un areglo di pago despues.