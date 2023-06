BELASTING- EN PREMIEOPBRENGSTEN TOT EN MET MEI NAF 30,6 MILJOEN HOGER DAN BEGROOT

De belastingdienst heeft gerapporteerd over de opbrengsten van de maand mei. Hieruit blijkt dat de opbrengsten aanzienlijk hoger zijn dan vooraf begroot. De belastingopbrengsten zijn NAf 12,2 miljoen hoger dan begroot (NAf 100,8 miljoen versus NAf 88,6 miljoen) en aan sociale premies kwam NAf 14,2 miljoen meer binnen dan vooraf ingeschat (NAf 69,9 miljoen versus NAf 55,7 miljoen). Waar er tot vorige maand nog een kleine achterstand was in belastingopbrengsten ten opzichte van de begroting (NAf 4,9 miljoen) is dit nu omgeslagen in een overschot van NAf 7,3 miljoen. De premie-opbrengsten zijn tot en met mei NAf 23,3 miljoen hoger dan begroot. In totaal is derhalve sprake van een overschot van NAf 30,6 miljoen ten opzichte van de begroting 2023.

De omzetbelasting blijft de belangrijkste bron van inkomsten. Tot en met de maand mei is een opbrengst van NAf 240,9 miljoen gerealiseerd. Dit is 5,2% meer dan over dezelfde periode vorig jaar (NAf 229,0 miljoen). Hiervan is NAf 59,0 miljoen door de douane bij invoer geïnd wat een stijging is van 5,7% ten opzichte van vorig jaar (NAf 55,8 miljoen). Bij de loonbelasting is een stijging zichtbaar van 2,1% ten opzichte van vorig jaar (NAf 172,3 miljoen versus NAf 168,7 miljoen). De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting blijven nog achter ten opzichte van vorig jaar. De belastingdienst is echter recent gestart met het opleggen van de aanslagen OZB 2023 waardoor vanaf juni een stijging van de OZB-opbrengsten kan worden verwacht. Bij de premie-opbrengsten is een gemiddelde stijging van 8,2% zichtbaar ten opzichte van vorig jaar (NAf 341,7 miljoen versus NAf 315,1 miljoen.)

De belastingdienst, de Stichting Overheids belastingaccountantsbureau (SBAB) en de douane blijven zich onvermoeid inzetten voor het verhogen van de tax-compliance en daarmee het verhogen van de belasting- en premieopbrengsten. Een beleid dat door de minister van financiën Javier Silvania bij zijn aantreden in 2021 is ingezet en inmiddels al bijna 2 jaar zeer succesvol is.