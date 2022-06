Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Si oponente ta contra Wever-Croes Norm, NAN TA CONTRA PAGA E 5% BEK

Oponentenan ultimamente ta causando panico den trahadonan di sector semi publico y den comunidad indicando cu Gobierno lo mishi cu salario di nan tur ora cu introduci e ley di Wever-Croes Norm. Esaki, Prome Minister Wever-Croes a enfatisa no ta e caso y ta mas bien wega politico barata di oponentenan.

Tur acuerdo di trabou ta keda valido:

Prome Minister ta recomenda sindicatonan pa no laga niun hende hinca den cabes di e trahadonan cu e ley aki ta bay afecta salario di tur hende pasobra esey no ta caso. Tur acuerdo di trabou ta keda valido y no por mishi cu salario di esnan cu ta cay bou di e norma. E ley aki ta afecta solamente esnan cu ta gana mas di 261 mil florin pa aña y no ta cambia di biaha sino lo tin un ‘afbouw periode’ pa tene cuenta cu ne.

Si oponente ta contra e ley, nan ta contra paga e 5% bek:

“Cu esaki mi kier contraaresta loke oponentenan ta treciendo padilanti. Mi ta lamenta e hecho cu nan ta contra e ley aki. Nan ta contra pasobra bo ta wak claramente ken nan kier protehe. Y ora bo ta contra e ley aki, bo ta contra na paga e 5% bek na empleadonan publico y semi-publico”, Prome Minister a accentua.

Apelacion na Parlamento:

“Mi ta haci un apelacion na AVP cu ta contra e ley aki, pa corda cu ta mama y tatanan di famia bo ta pehudica. E mama y tata di famia ta wardando pa haya e 5% bek na juli. Nos no ta papiando di esnan cu ta ganando 50 of 25 mil pa luna cu ta esunnan cu partido AVP kier protehe.

Nos ta papia di esnan cu ta gana net poco mas cu minimum loon. Nan nos kier yuda door di duna nan e 5% bek pero e condicaion di Hulanda ta cu e ley di Wever-Croes Norm mester pasa. Mi ta haci apelacion na e politiconan cu kier haci politica barata pa no perhudica e trahadonan aki. Mi kier haci un invitacion na henter Parlamento, pa den e situacion dificil cu nos pais ta aden, ban haci lo posibel pa yuda esnan cu mester haya e 5% bek den nan salario y vota na fabor di e ley aki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

