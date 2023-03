‘Messen worden steeds groter, we schrikken van wat we zien’

De zorgen om messenbezit en -gebruik onder jongeren zijn niet nieuw. Eerder werd al duidelijk dat 12- tot 18-jarigen in toenemende mate betrokken zijn bij steekincidenten. Ook het aantal aanhoudingen van minderjarigen wegens verboden (steek)wapenbezit nam de afgelopen jaren sterk toe. Voor het NFI was een steekincident met drillrapgroepen in Scheveningen aanleiding om onderzoek te doen naar het soort messen dat minderjarigen bij zich dragen.

Na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie kreeg het instituut toestemming om messen te onderzoeken die in Oost Nederland in beslag zijn genomen, bij fouilleer- of inleveracties. De messen worden normaal vernietigd, maar nu is een deel opgenomen in een referentiedatabase bij het NFI.