Drugslab aangetroffen in Leeuwarden; twee verdachten aangehouden

Naar aanleiding van een onderzoek kregen wij het vermoeden dat er zich op deze locatie mogelijk een drugslaboratorium zou bevinden. Als eerste ging maandagmorgen een arrestatieteam naar binnen. Zij troffen de restanten en diverse soorten verdovende middelen aan in het pand. Een 33- en een 42-jarige man zijn aangehouden. Het onderzoek, naar om wat voor materialen het gaat en welke drugs er in dit pand werden geproduceerd, loopt nog volop. Vermoedelijk gaat het om een lab voor synthetische drugs.

Heeft u iets gezien?

Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Heeft u bij dit pand personen gezien of heeft u hier recent voertuigen zien aankomen of vertrekken? Of heeft u gezien dat personen het pand deels leeghaalden? Bel dan 0900-8844 of deel uw informatie via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Wat doe ik als ik drugsafval vind?

Raak niets aan. Drugsafval is gevaarlijk. Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op. Houd 25 meter afstand. Houd bij een eventuele brand minimaal 100 meter afstand. Sta met de wind in de rug zodat chemische lucht niet uw kant op waait. Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval op wordt aangetroffen? Doe dan ook aangifte bij de politie.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open. Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt uย hier