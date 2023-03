Situashon ta tenso na prizòn SDKK despues ku presunan a keda sera den sèl awe. No ta tur presu por a bai “lucht”, kual a pone ku sigur tin malkontentu. Tin blòk ku no a haña ijs, no por a bebe kos frieuw, no por a sosialisá. Aparentemente tin wardador di presu ku a bai papia ku nan sindikato kaba relashoná ku sierto malkontentu di nan parti tambe relashoná ku nan trabou.

