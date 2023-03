Kore sin seguro: pèrdè bo outo

Djabièrnè 17 di mart 2023, Korte di Promé Instansia a konfiská outo di un hòmber di 31 aña.

Ademas di esaki e la keda kondená na un kastigu di 3 siman kondishonal. Den un tempu kòrtiku

polis a hañ’é diferente biaha ta manehá outo sin ku e tabata sigurá. E la risibí diferente but pa

esaki pero nunka nan no a wòrdu pagá. Pa motibu ku e hòmber a sigui kore sin seguro, Ministerio

Públiko a dagfar e pa e presentá dilanti hues i a hasi demanda pa kita su outo for di dje. Hues a

kumpli ku e demanda aki.

Kore outo sin seguro ta un problema grandi na Kòrsou. Si personanan ku no ta sigurá kousa un

aksidente di tráfiko, e kompania di seguro no ta paga esnan perhudiká un kompensashon pa e

daño. Hopi biaha esun ku a okashoná e aksidente no ke òf no por paga. Esaki tin un impakto

grandi riba esnan perhudiká. Tin butnan haltu pa kore outo sin seguro. Si bo ta kore

kontinuamente sin seguro, bo tin chèns di haña un kastigu di prisòn òf asta pèrdè bo outo.

Polis lo sigui ku kontrol severo riba seguro bálido di vehíkulonan.

Rijden zonder verzekering: auto kwijt

Op vrijdag 17 maart 2023 heeft het Gerecht in Eerste Aanleg een auto verbeurd verklaard van

een 31-jarige man. Daarnaast werd hij veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke hechtenis . Hij

werd in korte tijd meerdere keren door de politie aangetroffen achter het stuur in zijn auto,

terwijl hij niet was verzekerd. Daarvoor is kreeg hij geldboetes opgelegd, maar die werden niet

betaald.

Omdat de man bleef rijden zonder verzekering, heeft het Openbaar Miniserie hem gedagvaard

voor de strafrechter en geëist dat de auto van hem wordt afgenomen. De rechter volgde die

eis.

Onverzekerd rijden is een groot probleem op Curacao. Als onverzekerden een verkeersongeval

veroorzaken, kunnen mensen die benadeeld zijn hun schade niet vergoed krijgen bij een

verzekeraar. Ook de veroorzaker kan of wil vaak niet betalen. Dat heeft een grote impact op het

leven van de mensen die gedupeerd zijn. Op onverzekerd rijden staan hoge geldboetes. Als

men herhaaldelijk onverzekerd rijdt, dan riskeert men zelfs een gevangenisstraf en het

kwijtraken van de auto.

De politie blijft de komende tijd scherp controleren op de verzekeringsplicht.