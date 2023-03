Departamentu di Investigashon Forènsiko di KPCN ta haña ‘ID-Zuil’

E departamentu di Investigashon Forènsiko (FO) di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense resientemente a kuminsá hasi uzo di un asina yamá ‘ID-zuil’ (pilá di ID) pa kaptura e asina yama informashon biométriko: ‘fingerprint’i pòtrèt di kara. Kaminda den pasado ku yudansa di enk i papel tabata tuma ‘fingerprint’, awor ta skèn esakinan di forma digital kaminda mesora ta midi kalidat di e ‘fingerprint’. Banda di esaki e ‘ID-zuil’ ta saka pòtrèt di sospechoso na di manera standardisá.

Den kuadro di rastreo ta importante pa tuma mas tantu informashon posibel di sospechosonan. Banda ku trahamentu sin enk ta mas agradabel, e ‘ID-zuil’ ta duna mihó kalidat di prent. I kaminda ku te ku awendia mester a prosesá tur informashon optené, na man den sistema di rastreo, ku ayudo di e ‘ID-zuil’ esaki a bira kompletamente outomatisá. Dor di e mihó kalidat di ‘fingerprint’ i potrèt e chèns pa identifiká un pista di un krímen a bira mas grandi tambe.

E agentenan ku ta traha den e departamento di FO tin un unifòrm un tiki diferente di e otro agentenan polisial tambe; kaminda e otronan tin strepi kolo hel den na blusa, nan tin strepi kolo pretu.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta atendé ku kriminalidat di manera mas efisiente dor di desaroyonan digital.

Riba potrèt 1, d.r.p.d.: Relanio Emerenciana, kolaboradó di departamentu di FO, Amos Melaan, Kordinadó di departamentu di FO, Steven Senior, Shèf di Reshèrshi, John Riemen, Spesialista Lider di Biometria, Bart Kraus, Teknológiko di Biometria i Alwyn Braaf, Hefe di Kuerpo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Afdeling Forensisch Onderzoek KPCN met ID-Zuil

De afdeling Forensisch Onderzoek (FO) van het Korps Politie Caribisch Nederland heeft sinds kort een ID-Zuil in gebruik genomen voor het vastleggen van de zogenaamde biometrische gegevens, vingerafdrukken en gezichtsfoto’s. Waar in het verleden nog met behulp van inkt en papier vingerafdrukken werden afgenomen worden deze nu digitaal gescand waarbij de kwaliteit van de afdrukken meteen wordt gemeten. Daarnaast maakt de ID-Zuil ook op een gestandaardiseerde wijze foto’s van verdachten.

In het kader van de opsporing is het van belang zoveel mogelijk gegevens van verdachten vast te leggen. Behalve dat het werken zonder inkt veel prettiger is, levert de ID-Zuil ook veel betere afdrukken. En waar men tot op heden alle vastgelegde gegevens handmatig moest verwerken in het opsporing systeem is dit met behulp van de ID-Zuil volledig geautomatiseerd. Door de betere kwaliteit vingerafdrukken en foto’s is ook de kans om een spoor van een misdrijf te identificeren toegenomen.

De agenten werkzaam bij de afdeling FO hebben ook een iets ander shirt dan de andere agenten; zij hebben zwarte strepen waar de rest gele strepen heeft.

Het Korps Politie Caribisch Nederland pakt criminaliteit efficiënter aan door digitaal mee te ontwikkelen.

Op foto 1, v.l.n.r: Relanio Emerenciana, medewerker FO, Amos Melaan, Coördinator FO, Steven Senior, Chef Opsporing, John Riemen, Leidend Specialist Biometrie, Bart Kraus, Biometrie Technoloog en Alwyn Braaf, Korpschef.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.