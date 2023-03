Gastcollege APC aan studenten UoC

Un grupo di 34 studiante di e fakultat Siensia Sosial i Ekonómiko di UoC a sigui un ‘gastcollege’ di APC

riba djaweps 16 di mart 2023. A trata desaroyo di e área di Waterfort Plaza. E lès interaktivo akí a tuma

lugá na Gomezplein 7, e ofisina di Road 2 Plaza. Tema di e ‘gastcollege’ tabata ‘Responsible Investment

and Urban Renewal’ i a dun’é komo parti di e materia Corporate Sustainability. APC a konta e

studiantenan tokante e trayekto di desaroyo di Waterfort Plaza i a duna splikashon tokante kon

durabilidat i liderazgo lo reflehá den esaki. Via un kues di Kahoot a tèst tambe e konosementu di e

studiantenan tokante (e área rondó di) Plaza Hotel

Een groep van 34 UoC studenten van de faculteit Sociale en Economische Wetenschappen heeft op

donderdag 16 maart 2023 een gastcollege van APC gevolgd over de gebiedsontwikkeling Waterfort

Plaza. Dit interactieve college vond plaats op Gomezplein 7, het Road 2 Plaza kantoor. Het thema van

het gastcollege was ‘Responsible Investment and Urban Renewal’ en werd gegeven als onderdeel van

het vak Corporate Sustainability. Tijdens het gastcollege heeft APC de studenten meegenomen in het

ontwikkeltraject van Waterfort Plaza en uitleg gegeven over hoe duurzaamheid en leiderschap daarin

tot uiting zullen komen. Tussendoor is ook de kennis van de studenten over (het gebied rondom) Plaza

Hotel getoetst via een Kahoot quiz.