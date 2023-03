KOMUNIKADO DI PRENSA 116/2023.

19 mart 2023.

Kaso di tiramentu ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 19 di mart 2023 alrededor di 03.18’or di mardugá, Sentral di Polis a risibí

informashon di un kaso di tiramentu ku a tuma lugá na Plasa Hariri/Retonde Palu Blanku.

Un unidat polisial a keda dirigí na e sítio i na su yegada a bin enkontrá un homber drumi

abou ku no ta duna señal di bida.

For di un investigashon preliminar a sali na kla ku pa motibu te ahinda deskonosi lo mester

a tuma luga un tiroteo kaminda e víktima a wòrdu alkansá na parti ariba di su kurpa.

Ambulans ku a yega rápido na e sitio no por a hasi nada mas pa e víktima.

Dòkter di polis a yega na e sitio i a konstatá morto di e hòmber Niven Clemens Patrick Van

Thijs nasé Kòrsou dia 16 augustus 2000.

Na e sitio polis a haña i konfiská e siguiente atikulonan ku ta di importansha pa e

investigashon ;

 un vehíkulo ku e víktima tabata okupá

 un arma di kandela i

 algun kashi di bala (huls)

Kousa di e tiramentu te ainda no ta konosí i investigashon den e kaso aki ta kontinuá.