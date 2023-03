Zita Jesus Leito: Vragenuur MinSOAW: Desempleo Korsou

Presidente di Parlamento

Sra. America Francisca

Wilhelminaplein #4

Presente

Kòrsou, 16 di mart 2023

Tópiko: Desempleo na Kòrsou

Apresiabel Presidente, hasiendo uso di e artíkulo 96a di artíkulo suskrito ta pidi pa yama un reunion di Momento pa Pregunta (vragenuur), kaminda ta invitá minister di SOAW sra. Larmonie-Cecilia pa kontesta algun pregunta riba e situashon di desempleo na Kòrsou.

Desempleo aki na Kòrsou ta un di e problemanan di mas grandi ku tin. Segun sifranan disponibel di nos ofisina di statistik di aña 2020; 70.500 persona ta kapas pa por traha pero ta un total di 57.050 persona so ta trahando. Esaki ta nifiká ku di kada 10 persona ku por traha 2 no ta trahando. E grupo ku ta trahando ta parti den 26.931 hende hòmber i 30.116 hende muhé. E grupo ku no ta traha ta un total di 13.442 hende. Bou di nan tin e grupo di persona ku gobièrnu ta sostené ku ònderstant.

Gobièrnu di Kòrsou a tuma komo prioridat pa traha riba e Meta di Desaroyo den liña di Nashonnan Uni (SDG). Meta di Desaroyo 8(SDG8) ta pa promové trabou desente den komunidat i ekonomia. Nos ta un pais ku ta konsistí di mas o ménos 150.000 persona. Mirando ku ta 57.050 persona so ta trahando legalmente, esaki ta nifiká ku ta mas òf ménos 40% di nos poblashon ta traha i kontribuí na nos ekonomia dor di paga primanan sosial manera penshun di behes i gastunan di malesa. Kuater (4) persona ta traha pa dies (10) por kome.

Un otro fenómeno ta e grupo ku ta laborando den e sektor gris. E grupo den e sektor aki no ta registrá niun kaminda komo trahadó ni komo negoshante i konsekuentemente no ta kontribuyendo na kaha di gobièrnu, i na su komunidat. E sifranan i informashon aki ta importante pa gobièrnu diseñá un maneho dirigí pa subi e kantidat di kupo di trabou, krea kapasidatnan/kondishon serka desempleadonan pa nan por bini na remarke pa un empleo i alabes atendé ku esnan ku ta traha pero no ta kontribuyendo pasobra nan ta indokumenta i/òf no ta registrá.

Den kuadro di loke ta menshoná ariba, suskrito tin algun pregunta na minister di SOAW:

Kiko ta e último sifranan di empleo i desempleo di 2021 i 2022? Tin un plan di maneho di mas aña dirigí riba subi empleo pa e kantidat di persona ku por traha i asina baha desempleo? Tin un maneho pa por hiba esnan ku ta kobra ònderstant pa yega na un trabou( i mantené esaki) i asina sòru pa tur ku por traha ta eksperensia un trabou digno pa kontribuí na nos komunidat? Den kua sektornan minister lo hiba e maneho pa krea mas empleo? Nos a tuma nota ku tin hopi persona ku ta ilegal riba nos isla ta trahando. Minister sa kuantu persona ta trahando ilegal den nos komunidat i no ta kontribuyendo na nos fondonan sosial ? Minister sa tambe den kua sektor e personanan ku ta traha ilegal aki ta laborá? Minister ta konsiente ku e grupo di persona ilegal no ta kontribuí na komunidat di Kòrsou? Tin plan konkreto pa atendé e tópiko aki? Kiko gobièrnu ta hasi pa promové ku mas hende por tin un trabou desente i asina tambe nan por kontribuí na baha e desempleo?

Nos ta spera ku minister lo por kontesta e preguntanan aki pa asina nos por sa kon ta sigui riba e tópiko aki ku ta asina importante pa bienestar di nos pais.

Danki di antemano,

Zita Jesus Leito MBA

Miembro di Parlamento, Partido Alternativa Real