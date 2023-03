Vários detenshon i konfiskashon den akshon konhunto

Djaluna 20 di mart 2023, riba órden di Ministerio Públiko, a detené tres (3) persona sospechá di

ta involukrá den trafikashon na gran eskala di kokaina. Ademas di esaki, a hasi entrada hudisial

na seis (6) lokalidat bou di direkshon di hues komisario. Durante di e entradanan hudisial aki a

konfiská diferente artíkulo entre otro plaka kèsh, vehíkulo, un mashin di koba i dos spitbot.

Kuerpo Polisial Kòrsou, RST, Duana, Defensa i Mareshosé a ehekutá e akshon di. Riba e mesun

dia un di kuater persona na Hulanda a keda detené den e kaso aki. OM di Kòrsou a hasi petishon

na outoridatnan hulandes pa e persona aki su ekstradishon. No ta ekskluí mas detenshon den e

kaso aki.

Diverse arrestaties en inbeslagnames bij gezamenlijke actie

Op 20 maart 2023 zijn op Curacao op last van het Openbaar Ministerie (OM) drie personen

aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de grootschalige handel in cocaïne.

Tevens zijn onder leiding van een rechter-commissaris zes locaties doorzocht. Bij deze

doorzoekingen zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder geld, auto’s, een

graafmachine en twee speedboten. De actie is uitgevoerd door leden van het Korps Politie

Curacao, het Recherche Samenwerkingsteam, de Douane, Defensie en de Koninklijke

Marechaussee. In Nederland is op dezelfde dag een vierde persoon in deze zaak aangehouden.

Het OM op Curacao heeft de Nederlandse autoriteiten verzocht om zijn overlevering. Meer

aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.