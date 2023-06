Notisia di polis di djabièrnè 23 di yüni te ku djaluna 26 di yüni 2023 / Politieberichten van vrijdag 23 juni tot en met maandag 26 juni 2023

Notisia di polis di djabièrnè 23 di yüni te ku djaluna 26 di yüni 2023

Kiebro den kònteiner

Riba djaluna 26 di yüni a drenta keho di kiebro den un kònteiner situá na Kaya Sonmontuno. Deskonosínan a kibra i bai ku entre otro dos ‘generator’ i diferente material. Ta investigando e kaso.

KPCN ta hasi yamada na doñonan di outo bandoná

Pa basta tempu tin dos outo stashoná riba kaminda públiko den e bario di Belnem.

E promé ta trata di un outo koló blanku di marka Toyota, modèl Land Cruiser, numerá B-4586. Esaki ta stashoná kantu di kaminda na Kaya Akuario.

E di dos ta trata di un outo koló blou skur di marka Mitsubishi, modèl Carisma, numerá B-11619 stashoná na Kaya Uranus.

Un súplika ta bai na doño di ámbos vehíkulo pa kita e outonan dentro di 2 biaha 24 ora. Despues di 48 ora, lo kita e outo i deshasí di dje.

‘Hit & Run’

Ultimo tempu tin vários kaso di ‘hit & run’ ta tuma lugá.

Bo ta víktima di un kaso di ‘hit & run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo por a mira algu òf por sa mas di un kaso di ‘hit & run’? Tuma kontakto ku polis na 715 8000, 911 òf via di e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 23 juni tot en met maandag 26 juni 2023

Inbraak container

Op maandag 26 juni werd aangifte gedaan van inbraak in een container aan de Kaya Sonmontuno. Onbekenden hebben ingebroken en hebben onder andere twee generators en verschillende gereedschappen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Het KPCN roept eigenaren van verlaten auto’s op

Al enige tijd staan er twee verlaten auto’s op de openbare weg in de wijk Belnem.

De eerste betreft een witte auto van het merk Toyota, model Land Cruise, met kentekennummer B-4586. Deze staat geparkeerd langs de weg aan de Kaya Akuario.

De tweede betreft een donkerblauwe auto van het merk Mitsubishi, model Carisma, met kentekennummer B-11619. Deze staat langs de weg aan de Kaya Uranus geparkeerd.

De eigenaren worden verzocht om binnen 2×24 uur deze voertuigen te verwijderen. Na 48 uur zullen de auto’s weggehaald en vernietigd worden.

Hit & Run

De laatste tijd vinden er vaker hit & run gevallen plaats.

Ben je slachtoffer van een ‘hit & run’? Probeer het kenteken van het voertuig, het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder te identificeren. Meld dit onmiddellijk bij de politie.

De persoon die deze daad heeft pleegt en wegrijdt, heeft 3 uur de tijd om zichzelf te melden bij het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeersverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Mocht je iets hebben gezien of weet je meer over een ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tiplijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

