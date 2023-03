SER ta emití konseho riba proyekto di lei renobá pa ku sektor di azar

WILLEMSTAD, 22 di mart 2023 – Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a entregá awe su konseho riba e proyekto di lei modifiká ku ta reglamentá weganan di azar (abreviashon: LOK 2023 ku ta para pa Landsverordening op de Kansspelen) na Minister di Finansa. LOK 2023 tin komo ophetivo prinsipal, den konteksto di kambionan sosial i teknológiko, modernisá legislashon eksistente riba organisashon di weganan di azar o ku ta duna oportunidat pa organisá e tipo di weganan aki, i enkargá un órgano independiente, ku e ekspertisio nesesario, ku aplikashon di normanan pa regulá e tipo di weganan aki i kombatí adikshon na weganan di azar i tuma medidanan di prevenshon pa evitá posibel adikshon. E outoridat nobo aki lo ta responsabel pa ehekutá LOK 2023 i e normanan ku lo ser establesé pa medio di dekretonan nashonal, ku ta kontené medidanan general, i tambe ku tareanan ku otro dekretonan asigná na dje.

Dia 28 di mei 2021, SER a konsehá kaba riba un vershon anterior di LOK i tambe riba e proyekto di lei riba impuesto riba weganan di azar (LOKS ku ta para pa Landsverordening op de Kansspelbelasting), ku a ser someté na dje pa konsiderashon na e momento ei. SER, despues di a hasi un análisis profundo i a konsiderá tur interes envolví, a konkluí rasonablemente ku ámbos proyekto di lei no a kumpli adekuadamente ku e ophetivo a base di kua nan a ser diseñá komo parti integral di un pakete di modernisashon di hinter e sektor di azar di Kòrsou, inkluso e sektor di online gaming.

E rekomendashon di e órgano konsultivo tripartit, formá pa representantenan di organisashonnan empresarial, di trahadónan i ekspertonan independiente, na e momentu ei tabata pa Gobièrnu koordiná e trayekto ku e sektor lokal ku ta brinda weganan di azar, di un forma kuidadoso, basá riba un vishon integral, i inkorporá e aporte di e sektor ei den un proyekto di lei renobá i modifiká ku aporte di konseheronan fiskal di gobièrnu i di sektor privá konhuntamente ku ekspertonan finansiero den kuadro di e pakete di modernisashon di hinter e sektor ku a ser diseña for di 2019. Ademas, SER a rekomendá un evaluashon ex ante di e implikashonnan financiero, fiskal i ekonomiko di un LOK renobá i kontinuá e trayekto di un forma diligente.

Gobièrnu a sigui e konseho di SER di 2021 i a presentá na final di aña pasá un proyekto di ley renobá den forma di e LOK 2023 na e órgano konsultivo pa emití su opinion riba dje. Awe e opinion ei a ser presentá na e titular di finansa.

SER adviseert over hernieuwd wetsvoorstel op de kansspelen

WILLEMSTAD, 22 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de hernieuwde versie van de ontwerplandsverordening op de kansspelen, afgekort als LOK 2023. De LOK 2023 beoogt, met het oog op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, de huidige wetgeving inzake het organiseren van kansspelen, of de gelegenheid ertoe te geven, te moderniseren en een onafhankelijke en deskundige instantie te belasten met de handhaving van regels die kansspelen reguleren en gokverslaving bestrijden en voorkomen. Deze nieuw op te richten kansspelautoriteit zal tot taak hebben uitvoering te geven aan de LOK 2023 en aan bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te stellen regels, alsmede aan taken die bij of krachtens andere landsverordeningen aan haar zijn opgedragen.

Op 28 mei 2021 heeft de SER op een eerdere versie van de LOK en ook op het indertijd aan de raad ter overweging aanhangig gemaakt wetsvoorstel op de kansspelbelasting (LOKS) geadviseerd. De SER kwam toen, na een zorgvuldige analyse en afweging van alle bij het voorstel betrokken belangen, in redelijkheid tot de conclusie dat de beide wetsvoorstellen niet in afdoende mate beantwoordden aan het doel waarvoor zij waren ontworpen als integraal onderdeel van een moderniseringspakket voor de gehele Curaçaose kansspelindustrie, inclusief online kansspelen.

De aanbeveling van het tripartiete adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke experts, was toen om op zeer zorgvuldige en doelgerichte wijze, ingekaderd in een alomvattende visie, uitvoerig afstemming te plegen met de (online) goksector en de input van de sector, met behulp van belastingadviseurs van zowel binnen als buiten de overheid en financiële experts, daadwerkelijk te verwerken in hernieuwde conceptwetgeving van het reeds in 2019 ontworpen moderniseringspakket. Verder adviseerde de SER een ex ante evaluatie naar de financiële, fiscale en economische implicaties van een hernieuwde LOK en om op zorgvuldige en diligente wijze vorderingen te maken op dit vlak.

De regering heeft het SER-advies uit 2021 opgevolgd en heeft eind vorig jaar de LOK 2023 ter advisering voorgelegd aan het adviesorgaan.

SER Curaçao advises on renewed gaming bill

WILLEMSTAD, March 22, 2023 – The Social and Economic Council (SER) of Curaçao issued today its advice to the Minister of Finance on the renewed version of the draft National Ordinance on Gambling, abbreviated as LOK 2023 (Landsverordening op de Kansspelen 2023). The LOK 2023 aims, in view of social and technological developments, to modernize the current legislation on organizing games of chance, or giving the opportunity to do so, and to entrust an independent and expert body with the enforcement of rules regulating games of chance and combating and preventing gambling addiction. This newly established gaming authority will be tasked with implementing the LOK 2023 and rules to be established by or pursuant to national decrees, containing general measures, as well as tasks assigned to it by or pursuant to other national regulations.

On May 28, 2021, the SER of Curaçao advised on an earlier version of the LOK and also on the bill on gaming tax (LOKS) submitted to the council for consideration at the time. The SER then, after a thorough analysis and consideration of all interests involved in the proposal, reasonably concluded that both bills did not adequately meet the purpose for which they were designed as an integral part of a modernization package for the entire Curaçao gaming industry, including online gaming.

The recommendation of the tripartite advisory body, consisting of representatives of employer and employee organizations and independent experts, at that time was to conduct extensive coordination with the (online) gaming industry in a very careful and targeted manner, framed within a comprehensive vision, and to actually incorporate the industry’s input, with the help of tax advisors from both inside and outside government and financial experts, into renewed draft legislation of the modernization package already designed in 2019. Furthermore, the SER recommended an ex-ante evaluation of the financial, fiscal and economic implications of a renewed LOK and to move forward on this issue in a careful and diligent manner.

The government followed the 2021 SER advice and submitted the LOK 2023 to the advisory body late last year for its opinion.