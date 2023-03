Departamentu di cybercrime di KPCN ta hasi apelashon na mayornan pa yuda kombatí ‘cyberpesten’

Resientemente e departamento di cybercrime di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a risibí mas i mas notifikashon tokante algun kuenta di medio sosial riba kua hóbennan ta kulpa otro di vários kos i kaminda ta hasi komentario desagradabel ofer di otro. Tentamentu di forma digital, meskos ku tur otro forma di tentamentu , por trese hopi fèrdrit serka e víktima. Mas ainda, e por tin un impakto mas grandi ainda ku tentamentu ‘offline’ i por tin konsekuensia serio.

Mayoria biaha ‘cyberpesters’ ta skonde nan mes tras di e pantaya i nòmber di usuario. Tòg mayornan por atendé ku e tentamentu online i te asta yuda prevení ku e ta sosodé.

P’esei e departamentu di cybercrime di KPCN ta hasi un apelashon na mayornan pa intervení.

Esaki por di vários manera:

-Mayornan por reportá usuarionan riba e sait nan di e medio sosial riba kua e tentamentu online a tuma lugá. Esaki ta posibel asta ora e ‘cyberpester’ ta anónimo. E medio sosial por ta Facebook, Instagram, WhatsApp.

-Papia ku bo yu tokante su komportashon riba medionan sosial, pero tambe na skol.

-Banda di esaki bo por mèldu e tentamentu online aki tambe. Esaki por dor di manda un meil na Cybercrime@politiecn.com. òf dor di yama 715 8000 i puntra pa e departamento di cybercrime.

Tentamentu online ta kastigabel?

Tentamentu online ta kastigabel na momentu ku mir’e komo menasa, diskriminashon òf dañamentu di nòmber. Pues ta posibel pa duna keho di tentamentu online. E situashon aki tin atenshon di e departamento di cybercrime di KPCN. Tin investigashon andando pa saka afó ta ken ta tras di e sait nan aki. Lo tin konsekuensia pisa mara na esaki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Cybercrime afdeling KPCN roept ouders op om te helpen cyberpesten tegen te gaan

Recentelijk heeft de cybercrime afdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland meer en meer meldingen binnengekregen over een aantal social-media accounts waar jongeren elkaar beschuldigen, uitschelden en nare opmerkingen maken over elkaar. Digitaal pesten kan, net als elke andere vorm van pesten, ontzettend veel verdriet losmaken bij het slachtoffer. Stelliger gezegd, het heeft vaak een nóg grotere impact dan ‘offline pesten’ en verstrekkende gevolgen hebben.

Cyberpesters verschuilen zich vaak achter schermen en gebruikersnamen. Toch kunnen ouders online pesten aanpakken en zelfs helpen voorkomen voordat het gebeurt. Daarom doet de cybercrime afdeling van het KPCN ook een oproep aan de ouders om in te grijpen.

Dit kan op verschillende manieren:

-Ouders kunnen gebruikers rapporteren op de social media-sites waar het online pesten heeft plaatsgevonden. Dit kan ook wanneer de cyberpester volledig anoniem is. Dit kan Facebook, Instagram of WhatsApp.

-Praat met je kind over zijn/haar gedrag op sociale media, maar ook op school.

-Verder kan je het cyberpesten ook melden. Dit kan door een mail te sturen naar Cybercrime@politiecn.com of door te bellen naar 715 8000 en naar de cybercrime afdeling te vragen.

Is cyberpesten strafbaar?

Cyberpesten is strafbaar wanneer het gezien wordt als bedreiging, discriminatie of smaad. Het is dus mogelijk om aangifte te doen van cyberpesten. Deze situatie heeft de aandacht van de cybercrime afdeling van KPCN. Er zijn onderzoeken gestart om te achterhalen wie achter deze sites zitten. Er zullen zwaarwegende consequenties hieraan zijn verbonden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.