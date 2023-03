FINDISHI PA BENTA DI VEHÍKULONAN DI MOTOR

MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBAN

Willemstad – Djárason 29 di mart 2023 pa 10.00or di mainta lo tuma lugá un findishi riba petishon di Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano. Lo bende vehíkulonan di motor ku no ta den uso mas: 5 motorcycle Road King, 3 Yamaha, i un gran kantidat di outo i pick-up di diferente marka. Ta alabes informá tin 5 trèktor ku a keda saká for di e findishi. Pues esakinan no ta disponibel pa benta mas.

E benta “as is where is” lo tuma lugá na Bellisimaweg 7 (pegá ku LVV). Lo por mira e vehíkulonan na benta na Bellisimaweg 7 pegá ku LVV i na UOOW Parera (ántes DOW) riba: Djaluna 27 di mart 2023 di 09.00 pa 16.00 or, i djamars 28 di mart 2023 di 09.00 pa 12.00 or.

Bestèk:

E bestèk pa por partisipá na e findishi na rason di 25,= florin ta óptenibel for di djárason 22 di mart 2023 na lokèt di UOOW Parera di 08.00 pa 12.00 di mainta, i di 14.00 pa 16.00.

E dùrwarder enkargá ku e findishi ta Albert Amancio Bulo.