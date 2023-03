REUNION GENERAL PÚBLIKO DI ASOTEKO DJASABRA 1 DI APREL 2023

Oké, elekshon ta tras di lomba, pero e problema di tereno NO a keda solushoná. Ketu bai +/-1500 hende ta wardando pa haña un tereno pa traha nan kas riba dje.

Punto di bista di ASOTEKO ta keda igual: tereno ta pertenesé na pueblo. P’esei siudadanonan tin derecho pa haña un tereno grátis di gobièrnu pa traha nan kas riba dje pa biba aden. Nos no ta nenga ku legalmente gobièrnu ta doño di tur tereno públiko, pero moralmente ta pueblo ta doño.

Sin embargo, gobièrnu no kier duna tereno grátis mas. Nan kier kuminsá bende tereno pa haña sèn pa por paga pa infrastruktura. Asina nos a saka afó, ounke nan no ta bis’é. Kon ku sea, hasta esei ASOTEKO por biba kuné, BASTA e preis ta keda pagabel. Semper mester a paga un suma chikitu pa registrá bo petishon, plùs gastu pa notario y pa midi e tereno. En total +/- $ 3,000.-.

Pero awor, gobièrnu kier un preis di kompra riba dje. Wèl, usa bo kabes, gobièrnu. Tur hende sa ku hopi hende simplemente NO tin sèn pa paga un preis di kompra. Ta p’esei, si gobièrnu kier sigui insistí pa kobra un preis di kompra, e ora ei sikiera usa un ‘gliding scale’. Pues, por ehèmpel, tur hende ku tin un entrada neto bou di $ 2,000.- pa luna lo no tin obligashon pa paga niun preis di kompra. Nan lo haña un tereno grátis, manera semper for di aña 1953.

Ku entrada entre $ 2,000.- te ku $ 2,500.- ta paga solamente $ 5,000.-.

Ku entrada entre $ 2,500.- te ku $ 3,000.- ta paga solamente $ 7,500.-.

Ku entrada entre $ 3,000.- te ku $ 3,500.- ta paga solamente $ 10,000.-.

Ku entrada entre $ 3,500.- te ku $ 4,000.- ta paga solamente $ 12,500.-.

Ku entrada entre $ 4,000.- te ku $ 4,500.- ta paga solamente $ 15,000.-.

Ku entrada riba $ 4,500.- ta paga $ 20,000.-.

ASOTEKO a apelá e kaso y lo inkluí un petishon èkstra basá riba e ‘gliding scale’ aki. NO pasobra nos ta ful di akuerdo, PERO pasobra mester yega na un solushon. ASOTEKO ta keda dispuesto pa yega na un akuerdo amikal ku gobièrnu pa kaba e kaso, pero nos ta spera di por papia ku gobernantenan ku lo kumpli. Pasobra, ounke dip. James Kroon tabata e úniko polítiko ku kier a papia ku ASOTEKO, e NO a kumpli. Al final de la cuenta, politikeria manera semper a vense.

ASOTEKO ta yama un Reunion General di Miembro pa papia over di e tópiko di tereno y tambe pa nombra un sekretario nobo. Públiko en general tambe ta bon biní.

Fecha: 1 di aprel 2023 pa 7’or di anochi.

Lugá: Ofisina di abog. Bijkerk na Antriol.

Sostené ASOTEKO. Bira miembro.

ASOTEKO ta e Asosashon pa Otorgamentu di Tereno sin Korupshon.

Boneiru, 27 di mart 2023,

Na nòmber di ASOTEKO,

Abog. Michiel Bijkerk

ALGEMENE OPENBARE VERGADERING VAN ASOTEKO ZATERDAG

1 APRIL 2023

Oké, de verkiezingen zijn achter de rug, maar het probleem van het grondbeleid is nog NIET opgelost. Nog steeds wachten +/- 1500 mensen op een terrein voor zelfbouw van een woning.

Het standpunt van ASOTEKO is gelijk gebleven: publiek terrein is in beginsel eigendom van het volk. Daarom hebben burgers recht op een gratis terrein om hun woonhuis op te bouwen. Wij erkennen dat, juridisch gezien, de overheid eigenaar is, maar moreel gezien is het volk eigenaar.

Echter, wij geloven dat de overheid geen gratis terreinen meer wil uitgeven. Ze willen de terreinen verkopen om daarmee de infrastructuur te betalen. Althans dit denken wij, hoewel zij dit niet zeggen. Hoe dit zij, ASOTEKO kan zelfs daar nog mee leven, MITS de prijs betaalbaar is. De aanvrager moest altijd leges betalen, plus notaris- en meetkosten. Totaal +/- $ 3,000.-.

Maar nu wil de overheid daar bovenop dus nog een koopprijs ontvangen. Wel, denk na overheid. Iedereen weet dat vele mensen gewoon het geld niet hebben om een koopprijs te betalen. Daarom, als de overheid dan toch een koopprijs wil, gebruik dan op zijn minst een ‘gliding scale’. Dus, bijvoorbeeld, iedereen met een netto-inkomen lager dan $ 2,000.- p.m. hoeft geen koopprijs te betalen. Zij krijgen een terrein gratis, zoals altijd sinds 1953.

Met een maandinkomen tussen $ 2,000.- t/m $ 2,500.- betaalt men slechts $ 5,000.-.

Met een maandinkomen tussen $ 2,500.- t/m $ 3,000.- betaalt men slechts $ 7,500.-.

Met een maandinkomen tussen $ 3,000.- t/m $ 3,500.- betaalt men slechts $ 10,000.-.

Met een maandinkomen tussen $ 3,500.- t/m $ 4,000.- betaalt men slechts $ 12,500.-.

Met een maandinkomen tussen $ 4,000.- t/m $ 4,500.- betaalt men slechts $ 15,000.-.

Met een maandinkomen boven $ 4,500.- betaalt men slechts $ 20,000.-.

ASOTEKO heeft hoger beroep aangetekend en zal een extra subsidiaire eis toevoegen voor zo’n ‘gliding scale’. NIET omdat we het er helemaal mee eens zijn. MAAR er moet een oplossing komen. ASOTEKO blijft bereid om een minnelijke schikking met het OLB overeen te komen, maar wij hopen dan met politici te kunnen praten die hun afspraken nakomen. Want, hoewel ged. James Kroon de enige politicus was die met ASOTEKO wilde praten, staat vast dat hij zijn woord niet heeft gehouden. Slot van het liedje was politiek gekonkel, zoals altijd.

ASOTEKO roept een Openbare Algemene Ledenvergadering bijeen om over het grondbeleid te praten en om een nieuwe secretaris te benoemen. Ook niet-leden zijn welkom.

Datum: 1 april 2023 om 7 uur ‘s avonds.

Plaats: Kantoor advocaat Bijkerk te Antriol.

Steun ASOTEKO. Wordt lid.

ASOTEKO is de Vereniging voor Erfpachtuitgifte zonder Corruptie.

Bonaire, 27 maart 2023

Namens ASOTEKO,

Michiel Bijkerk, advocaat