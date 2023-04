OPORTUNIDAT PA ARTISTANAN LOKAL KREA UN MURAL RIBA ‘ICON OF THE SEAS’.

MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO

Willemstad-Artistanan lokal tambe próksimamente ta bai tin e oportunidat pa desplegá nan arte a bordo di e barku krusero nobo di Royal Caribbean, ku ta karga e nòmber di ‘Icon of the Seas’. Tres artista karibense lo keda selektá pa krea un mural den un di e tres áreanan a bordo di ‘Icon of the Seas’ promé ku e barku ofisialmente kuminsá ku su itinerario na Yanüari 2024 próksimo. E tres áreanan kaminda e mural nan lo bini, ta e área di embarkashon, e área di ‘Royal Promenade’ i e ‘Suite Sundeck’ ku ta un área VIP pa solamente huéspet di e suitenan.

Artistanan prosedente di tur destinashon karibense di Royal Caribbean por partisipá na e asina yamá ‘Artist Discovery Program’ akí i desplegá nan arte riba ‘Icon of the ‘Seas’ di Royal Caribbean.

Esaki, ta un gran oportunidat pa e artista lokal mustra su arte, kreatividat i kultura na e miónes di huéspetnan ku ta biaha via kruseronan di Royal Caribbean tur aña.

Artistanan lokal ku ta interesá por subi riba wèpsait di Royal Caribbean kaminda por haña e término i kondishonnan pa partisipá i tambe kon pa apliká.

Aplikashon ta posibel te ku djamars, 4 di aprel próksimo.

E artistanan ku keda selektá lo risibí un komishon pa su trabou.