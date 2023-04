SERVISIO DI IMPUESTO TA TRAHA 30.000 NUMBER DI CRIB NOBO

Naturalmente mester yena e ‘verzamelloonstaat’ di akuerdo ku bèrdat. E ahuste aki no ta intenshoná pa skapa di e obligashon di yena number di crib. Dunamentu di informashon falsu na Servisio di Impuesto di pursi ta kastigabel. E eksepshon pa registrá un number di crib den ‘verzamelloonstaat’ pa empleadonan ku no a traha durante henter e aña ta konta solamente komo un regla transitorio pa aña fiskal 2022. Den e ‘verzamelloonstaat’ pa e aña aktual 2023, number di crib di tur empleado ta obligatorio. Esei ta enserá ku dunadónan di trabou mester registrá e number di crib pa tur empleado tambe den nan atministrashon di salario. Ta posibel pa personanan no residensiá na Kòrsou tambe pidi un number di crib via di www.belastingdienst.cw. Pa Servisio di Impuesto nashonalidat i státus di estadia no ta relevante den e kuadro aki. Ta fasilitá tur hende pa nan por kumpli ku nan debernan fiskal i primanan.