‘Koninklijk Instituut van Ingenieurs’ (KIVI) na Kòrsou

E ‘Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)’, un instituto spesial pa ingeniero, ta un instituto hopi konosí na Hulanda. KIVI ta eksistí ya pa mas ku 175 aña i tin mas ku 17.000 miembro. Na 2021 e instituto profeshonal akí a funda un KIVI-sírkulo Karibense na Aruba. E aña akí e KIVI-sírkulo Karibense a ekspandé na Kòrsou tambe. Den e KIVI-sírkulo akí, ingeniero di Kòrsou, Aruba, Sint Maarten i e islanan BES por interkambiá konosementu i eksperensia. Lo organisá konferensianan, ‘webinars’ i ekskurshonnan regularmente.

E meta prinsipal di KIVI-Karibense Kòrsou ta pa oumentá e nivel di bida riba e islanan spesífiko akí, usando teknologia duradero, protehando e ser humano, naturalesa i medio ambiente optimalmente. Ta importante pa sa ku den esaki integridat di e ingeniero ta para sentral. E guia prinsipal den esaki ta e kódigo étiko di KIVI.

E Fakultat Tékniko di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) den kolaborashon ku KIVI-Karibense Kòrsou lo organisá un promé aktividat riba djaweps 6 di aprel 2023 di 7:30 pa 8:30 PM. E aktividat akí lo tuma lugá den sala Q1-05 di UoC. Durante e anochi akí lo introdusí direktiva di e KIVI-Karibense Kòrsou i tambe lo duna un presentashon general tokante di KIVI.

Durante e promé reunion akí, tambe lo presentá un lista di aktividat pa 2023. E personanan presente lo haña oportunidat pa hasi pregunta i trese ideanan dilanti, pa asina hasi e sírkulo KIVI-Karibense Kòrsou un éksito rotundo. Tur hende ta bon biní na e anochi di introdukshon akí. Interesadonan por registrá dor di manda un mail pa direktiva via di: kringcaribbean@kivi.nl òf via di nos ‘accountmanager’: elfride.dijkstra@kivi.nl.

E direktiva di KIVI- Karibense Kòrsou ta konsistí di: dr. ir. Richenel Bulbaai MBA, ing. Mairondy Bodak, ing. Andrizelly Koeyers i ing. Jason Smit MBA.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) op Curaçao

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is een zeer bekend instituut in Nederland. Het bestaat al ruim 175 jaar en telt meer dan 17.000 leden. In 2021 heeft dit beroepsinstituut een Caribische KIVI-kring op Aruba opgericht. Dit jaar is deze Caribische kring ook naar Curaçao uitgebreid. In deze KIVI-kring kunnen ingenieurs van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden kennis en ervaring uitwisselen. Er zullen op regelmatige basis conferenties, webinars en excursies worden georganiseerd.

Het hoofddoel van de KIVI-Caraïben Curaçao is het verhogen van de levensstandaard op de bovengenoemde eilanden d.m.v. duurzame technologieën, waarbij mens, natuur en milieu optimaal worden beschermd. Het is belangrijk om te weten dat de integriteit van de ingenieur hierin centraal zal staan. Hiervoor wordt de KIVI-etnische code gebruikt.

De Faculteit der Technische Wetenschappen van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) organiseert in samenwerking met KIVI-Caraïben Curaçao een eerste activiteit op donderdag 6 april 2023 van 19:30 tot 20:30 uur in lokaal Q1-05 van de UoC. Op deze avond zal het bestuur van de KIVI-Caraïben Curaçao worden geïntroduceerd en zal er meer informatie over KIVI in zijn algemeenheid worden gepresenteerd.

Tijdens deze eerste bijeenkomst zal tevens een activiteitenlijst voor 2023 worden gepresenteerd. De aanwezigen zullen ook de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en nieuwe ideeën aan te dragen, zodat KIVI-Caraïben Curaçao een groot succes wordt. Iedereen is van harte welkom op deze introductieavond. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar het bestuur via: kringcaribbean@kivi.nl of via onze accountmanager: elfride.dijkstra@kivi.nl.

Het bestuur van KIVI-Caraïben Curaçao bestaat uit: dr. ir. Richenel Bulbaai MBA, ing. Mairondy Bodak, ing. Andrizelly Koeyers en ing. Jason Smit MBA.