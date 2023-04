ANUNCIO WEGANAN ESCOLAR 2023

Diabierna 31 di maart a tuma luga e conferencia di prensa na unda cu aย anuncia Weganan Escolar (WE) Aruba 2023 cu ๐˜ต๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ถ๐˜จ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช 26 ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ช p๐˜ขย 10ย ๐˜ฅ๐˜ชย ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ชย ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜น๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ.ย WE Aruba a wordo lansa pa prome biaha na 2022 cu e vision y determinacion di Minister di Deporte Endy Croes y e ekipo dinamico su tras. Despues di e gran exito di We Aruba 2022, na unda cu durante henter e trayectoria di e weganan, muchanan, maestronan y mayornan tur tawata hopi anima y entusiasma, awo a anuncia cu lo tin WE Aruba 2023.ย ย

