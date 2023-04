Willemstad, 12 di april 2023

Peso di mayornan pa motibu di trabou di skol ta ekstremadamente haltu na Kòrsou

Resientemente señor Sithree van Heydoorn, Minister di ESKD, a manda e rapòrt di investigashon tokante e peso di mayornan na Kòrsou ku tin yu(nan) den enseñansa di fundeshi, pa Parlamentu di Kòrsou mirando e importansia di e resultadonan. E investigashon a mustra na un manera sistemátiko kuantu peso e mayornan ta eksperensiando guiando nan yu(nan) ku trabou di skol, kua ta e problemanan ku nan ta eksperiensiá i kon tur esaki ta relashoná ku e bienestar di mayornan.

E investigashon a keda hasí dor di dr. Odette van Brummen-Girigori di Foundation Fair Educational Chance (FFEC) i Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), dr. Pieternel Dijkstra di FFEC i señor dr. Dick Barelds di Rijksuniversiteit Groningen (RUG). E prueba a konsistí di 1150 mayor ku minimal un yu den enseñansa di fundeshi na Kòrsou. Di e mayornan ku a partisipá, 51.4% ta indiká ku nan yu(nan) ta haña un promedio di 12.0 ora pa siman guia di hùiswèrk profeshonal. Pa luna nan ta paga un promedio di ANG 291 pa esaki (variando di ANG 0 – ANG 1100).

E resultadonan ta mustra ku mayornan promedio ta dediká hopi tempu na guia di nan yu(nan) ku trahamentu di trabou di skol (hùiswèrk, preparashon pa pruebanan). Nan ta un promedio di 2.2. ora pa dia okupá ku guia di hùiswèrk di nan yu(nan). Si nos hasi un distinshon entre mayornan ku òf sin guía di hùiswèrk e resultado ta lo siguiente. Pa siman mayornan ku guia di hùiswèrk mes tambe promedio ta okupá ainda 12.8 ora ku guia di hùiswèrk. En kambio mayornan ku no tin guia di hùiswèrk, promedio pa siman ta 18.2 ora bezig ku guia di hùiswèrk. Banda di esaki 52.3% di e mayornan ta indiká ku tambe tin un persona mas di famia ku ta yuda ku guia di hùiswèrk, di manera ku e kantidat total di ora di guia den siman pa mucha ta posiblemente mas haltu.

Por lo demas a resultá ku e gran kantidat di tempu ku mayornan, sin konsiderá ku nan ta kontratá guia di hùiswèrk òf nò, ta dediká na guia di nan yu(nan), ta parse di tin un efekto negativo riba bienestar di mayornan. Mayornan ta raportá nivelnan promedio bastante haltu di strès i kansansio dor di e eksigensianan ku skol ta pone.

Fuera di esei un gran kantidat di mayornan partisipante ta raportá ku e guia di nan yu(nan) pa motibu di e eksigensianan ku e skol ta pone, tin efekto tambe riba nan bida privá. Un riba seis mayor ta indiká ku asta e sostén edukativo ku nan ta duna nan yunan, tin influensia negativo riba nan mes trabou.

Ademas mas òf ménos un riba tres mayor ta indiká ku e eksigensianan di skol tin efekto negativo riba e estado emoshonal di nan yu(nan). Mas ku un kuart mayor ta bisa ku nan yu(nan) ta sinti nan mes tristu òf no por hasi aktividatnan leuk pa motibu di e trabou ku nan mester hasi pa skol. Esaki por okashoná ku alumnonan ta ménos motivá pa skol i esaki ta oumentá e riesgo di drop out. Mas aleu mas ku un kuart di e mayornan ta bisa ku pa motibu di e medidanan despues di korona, nan ta ménos bon na altura di e prestashon na skol di nan yu(nan) i ku nan ta haña mas difísil pa intervení ora nan yu(nan) tin un

problema ku algu. Por último, e sifra promedio pa e sistema di skol ta solamente un 5.6, kaminda e sifra ku mas a keda duná ta 5. E imágen ku ta surgi ta ku pa un gran parti di mayornan, e embolbimentu ku skol ta pidi no ta parse di ta saludabel mas den e sentido ku e ta trese/okashoná strès, kansansio i un bienestar di mayor i yu ku ta bahando.

Rekomendashonnan relashoná ku e investigashon tokante peso di mayornan.

Pa motibu di e investigashon tokante peso di mayor e investigadónan dr. Odette van Brummen-Girigori (FFEC & UoC), dr. Pieternel Dijkstra (FFEC) i dr. Dick Barelds (RUG) a hasi e siguiente rekomendashonnan den e rapòrt di investigashon.

Na promé lugá, evaluá e kuríkulo. Lo tin sentido pa skolnan evaluá nan kuríkulo kritikamente. Kiko presisamente ta pone ku ta nesesario pa alumnonan mester hasi asina tantu na kas? Esaki ta realmente nesesario? Portá ku skolnan ta konsiderá tur materia (mesun) importante, di manera ku pa kada materia ta duna relativamente hopi hùiswèrk?

Na di dos lugá, sòru pa hùiswèrk kualitativamente mihó. Manera bisá ‘mas trabou di skol òf hùiswèrk’ nò nesesariamente ta nifiká mihó. Ideal lo tabata si skolnan por duna alumnonan ménos hùiswèrk, pero kualitativamente mihó. Hùiswèrk kualitativamente bon ta hùiswèrk ku ta yuda pa realisá e metanan di estudio mas efisiente (kòrtiku i konsiso) posibel. Hùiswèrk ku no ta sirbi un meta di estudio konkreto, por keda di skrap. Hùiswèrk ku sí ta sinkronisá ku e meta di estudio, pero ku ta laf òf ta kosta desproposhonalmente hopi tempu, mester keda tradusí den un forma di traha ku ta yuda realisá e meta di estudio mas kòrtiku i fuertemente.

Na di tres lugá, yuda alumnonan siña di un forma ku nan mes ta regulá nan mes. Ta rekomendá fuertemente pa siña alumnonan kon nan por siña regulando nan mes. Siña regulando bo mes ta enserá ku un alumno por guia, evaluá, manehá su propio siñamentu den bon kaminda i sa di motivá su mes pa siña. Siña regulando bo mes no tin di aber ku lokual alumnonan ta siña presisamente, pero ku kon nan ta hasi esei. Ehèmpelnan di strateginan di siña ta ‘Motivá bo mes (hasi e kosnan ei òf bisa bo mes kiko ta motvá bo i laga bo keda motivá pa skol), ‘wak padilanti’ (plania trabou di skol, hùiswèrk di un manera realístiko i ‘organisá bo mes’ (sòru pa bo por konsentrá bo mes).

Na di kuater lugá, sostené mayornan. Mayornan mes nò tur biaha tin e konosementu òf abilidatnan pa guia un mucha optimalmente ku hùiswèrk. Skolnan no mester asumí di mes ku mayornan tin esaki. Sosten na mayornan por tin diferente forma.

Alumnonan por traha (un parti di) nan hùiswèrk na skol, por ehèmpel den grupo bou di guia/den presensia di un stazjèr òf asistente.

Skolnan por duna mayornan tambe e hèrmèntnan ku ta hasi e guia di mucha ku hùiswèrk mas fásil. Kòrda splikashon na òf modelo di kontesta di sòmnan òf otro tareanan di hùiswèrk.

Finalmente gobièrnu por kompensá mayornan pa e gastunan ku guia di hùiswèrk profeshonal privá ta trese kuné, di manera ku esaki ta bira mas aksesibel pa mayornan di ménos rekurso.

Na di sinku lugá, kontinuá ku investigashon. E investigashon akí a hasi un promé intento pa mustra eksperiensia di mayornan relashoná ku e peso ku nan tin dor di e guia di nan yu(nan) ku trabou di skol. E resultadonan a indiká entre otro unda ta sinti e dolónan. Tin sentido pa hasi mas investigashon tokante e problemanan akí, pa asina por determiná mas mihó ainda kiko mester pa mehorá e situashon pa mayornan i muchanan pa loke ta trata trabou di skol (hùiswèrk).

Willemstad, 12 april 2023

Ouderbelasting wegens schoolwerk is extreem hoog op Curaçao

Onlangs heeft de heer Sithree van Heydoorn, Minister van OWCS, het onderzoeksrapport omtrent ouderbelasting in het funderend onderwijs op Curaçao opgestuurd naar het Parlement van Curaçao gelet op het belang van de resultaten. Het onderzoek heeft op systematische wijze in kaart gebracht hoeveel belasting ouders ervaren door de begeleiding van hun kind(eren) bij schoolwerk, welke problemen zij daarbij ervaren en hoe dit alles samenhangt met het welzijn van ouders. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Odette van Brummen-Girigori van Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC)), dr. Pieternel Dijkstra van FFEC en de heer Dick Barelds van Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De steekproef bestond uit 1150 ouders die minimaal één kind hebben binnen het funderend onderwijs op Curaçao. Van de deelnemende ouders geeft 51.4% aan dat hun kind(eren) gemiddeld 12.0 uur per week professionele huiswerkbegeleiding krijg(en)t. Hiervoor wordt gemiddeld ANG 291 (variërend van ANG 0 – ANG 1100) per maand uitgegeven.

De resultaten laten zien dat ouders gemiddeld veel tijd kwijt zijn aan het begeleiden van hun kind(eren) met het maken van schoolwerk (huiswerk, voorbereiden voor toetsen). Men is gemiddeld 2.2 uur per dag bezig met de huiswerkbegeleiding van hun kind(eren). Als wij een splitsing maken tussen ouders met of zonder huiswerkbeleiding blijkt het volgende. Ouders met huiswerkbegeleiding zijn per week gemiddeld ook nog 12.8 uur zelf bezig met huiswerkbegeleiding. Daarentegen zijn ouders die geen huiswerkbegeleiding hebben, per week gemiddeld 18.2 uur bezig met huiswerkbegeleiding. Daarnaast geeft 52.3% van de ouders aan dat er ook nog iemand anders in het huishouden is die helpt met de huiswerkbegeleiding, waardoor het totaal aantal uren begeleiding in de week per kind mogelijk nog hoger ligt.

Overigens is gebleken dat de grote hoeveelheid tijd die ouders, ongeacht of ze nu professionele huiswerkbegeleiding inschakelen of niet, kwijt zijn aan de begeleiding van hun kind(eren), een negatief effect lijkt te hebben op het welzijn van de ouders. Er worden gemiddeld genomen redelijk hoge niveaus van stress en uitputting door de gestelde schooleisen gerapporteerd door de ouders.

Daarnaast rapporteert een aanzienlijk deel van de deelnemende ouders dat de begeleiding van hun kind(eren) als gevolg van de eisen die door de school worden gesteld, ook effect heeft op hun privéleven. Een op de zes ouders geeft zelfs aan dat de onderwijsondersteuning die ze aan hun kind(eren) geven, een negatief effect heeft op hun eigen werk.

Bovendien geeft ongeveer één op de drie ouders aan dat de schooleisen een negatief effect op het welbevinden van hun kind(eren) hebben. Ruim een kwart van de ouders geeft aan dat hun kind(eren) zich somber voelen of geen leuke activiteiten kan (kunnen) ondernemen als gevolg van het werk dat voor school moet worden gedaan. Dit kan tot gevolg hebben dat leerlingen ook minder gemotiveerd zijn voor school en vergroot de kans op drop-out. Verder geeft ruim een kwart van de ouders aan dat ze als gevolg van de post-coronamaatregelen minder goed op de hoogte zijn van de schoolprestaties van hun kind(eren) en dat ze het moeilijker vinden om goed in te grijpen als hun kind(eren) ergens moeite mee heeft (hebben). Tot slot, het gemiddelde cijfer voor het schoolsysteem is slechts een 5.6, waarbij het meest voorkomende cijfer een 5 is. Het beeld ontstaat dat voor een groot deel van de ouders de betrokkenheid die school vraagt, niet langer gezond lijkt in de zin dat ze stress oproept, uitputting en een verminderd welzijn van ouder en kind.

Aanbevelingen naar aanleiding het onderzoek over ouderbelasting.

Naar aanleiding van het onderzoek over ouderbelasting hebben de onderzoekers dr. Odette van Brummen-Girigori (FFEC & UoC), dr. Pieternel Dijkstra (FFEC) en dr. Dick Barelds (RUG) de volgende suggesties gedaan in het onderzoeksrapport.

Ten eerste, evalueer het curriculum. Het lijkt verstandig dat scholen hun curriculum kritisch bekijken. Wat maakt het nu precies nodig dat leerlingen nog zoveel thuis moeten doen? Is dat werkelijk nodig? Het kan zijn dat scholen alle vakken zien als (even) belangrijk, waardoor er bij elk vak relatief veel huiswerk wordt gegeven.

Ten tweede, zorg voor kwalitatief beter huiswerk. Zoals gezegd is ‘meer school- of huiswerk’ niet per se beter. Idealiter geven scholen de leerling minder, maar kwalitatief beter huiswerk. Kwalitatief goed huiswerk is huiswerk dat zo efficiënt mogelijk (kort en bondig) helpt om specifieke leerdoelen te realiseren. Huiswerk dat geen concreet leerdoel dient, kan worden geschrapt. Huiswerk dat weliswaar aansluit bij een concreet leerdoel maar langdradig is of onevenredig veel tijd kost, moet worden vertaald naar een werkvorm die veel korter en krachtiger het leerdoel helpt realiseren.

Ten derde, help leerlingen zelfregulerend leren. Het is sterk aan te raden om leerlingen te leren hoe ze zelfregulerend kunnen leren. Zelfregulerend leren houdt in dat een leerling het eigen leren in goede banen kan leiden, kan evalueren, bijsturen en zichzelf weet te motiveren voor het leren. Zelfregulerend leren heeft niet te maken met wat leerlingen precies leren, maar met hoe ze dat doen. Voorbeelden van leerstrategieën zijn ‘Jezelf motiveren’ (díe dingen doen of tegen jezelf zeggen waardoor je gemotiveerd raakt en blijft voor school), ‘Vooruitkijken’ (huis- en schoolwerk op een realistische manier inplannen) en ‘Jezelf organiseren’ (zorgen dat je je kan concentreren).

Ten vierde, ondersteun ouders. Ouders hebben niet altijd zelf de kennis of vaardigheden in huis om een kind optimaal te begeleiden bij het huiswerk. Scholen moeten niet vanzelfsprekend ervanuit gaan dat dit het geval is. Ondersteuning aan ouders kan verschillende vormen hebben.

Leerlingen kunnen (een deel van) hun huiswerk op school maken, bijvoorbeeld in groepsverband onder begeleiding/aanwezigheid van een stagiaire of onderwijsassistent.

Scholen kunnen ouders ook handvatten geven die het begeleiden van hun kind bij het maken van huiswerk makkelijker maakt. Denk aan uitleg bij of antwoordmodellen van sommen of andere huiswerkopgaven.

Tenslotte zou de overheid ouders financieel tegemoet kunnen komen in de kosten die private, professionele huiswerkbegeleiding met zich meebrengt, waardoor dit toegankelijker wordt voor ouders met een kleine beurs.

Ten vijfde, doe vervolgonderzoek. Dit onderzoek heeft een eerste aanzet gedaan om de ervaringen van ouders met betrekking tot de belasting die ze ervaren door de begeleiding van hun kind(eren) bij schoolwerk in kaart te brengen. De resultaten geven onder meer aan waar knelpunten worden ervaren. Het lijkt verstandig om nader onderzoek te doen naar deze knelpunten, zodat nog beter kan worden vastgesteld wat er nodig is om de situatie voor ouders en kinderen te verbeteren als het gaat om schoolwerk.