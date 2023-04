BOTO TA BOLTU DEN AREA DI SEAQUARIUM

Om 13:07 ging het Alarm: Boot 200 meter buiten seaquarium omgeslagen. Kinderen in het water. Op z’n moment slaat ons hart over en stellen we onszelf vragen als, zijn er zwemvesten aanboord? Hoeveel kinderen? Liggen ze al lang in het water? Omdat de boot geen communicatiemiddelen aan boord had, en wij daardoor de melding relatief laat doorkregen, was de informatie voorziening uiterst gebrekkig. Onderweg naar de locatie hebben we meerdere scenario’s besproken en een plan van aanpak gemaakt. Ter plaatse bleek dat er gelukkig geen kinderen aan boord waren en de inzittende gelukkig allemaal ondertussen veilig de kust hadden bereikt. Vervolgens de boot die ondersteboven in het water lag op sleep genomen en afgeleverd bij marie pompoen waar de eigenaar al stond te wachten.

Weer een geslaagde actie van CITRO.