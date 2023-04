Kolaborashon entre e departamentunan ‘Incident Gerichte Opsporing’ (IGO) i ‘Financieel en Economische Criminaliteit’ (FINEC) di KPCN ta kondusí na konfiská di bien

Riba 17 di mart 2023 un entrada hudisial den kuadro d violashon di Lei di Opio BES, a tuma lugá na un kas situá den Amboina. Aki a konfiská droga, sèn kèsh i bien di balor. A traspasá e kaso pa e departamento di Incident Gerichte Opsporing (IGO) pa investigashon mas aleu.

En konekshon ku e kaso aki reshèrshi di e departamento di IGO, den kolaborashon ku e departamento di FINEC ku resientemente ta aktivo, bou di enkargo di Ministerio Públiko, a konfiská un vehíkulo riba 6 di aprel.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense i Ministerio Públiko BES ke enfoká ku kriminalidat no ta paga. Den kaso di sospecho ku ta gana sèn ku aktividatnan kriminal, e chèns ta eksistí ku ta kita bien di balor for di bo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Samenwerking afdelingen Incident Gerichte Opsporing (IGO) en Financieel en Economische Criminaliteit (FINEC) van het KPCN leidt tot inbeslagname goederen

Op 17 maart 2023 heeft er een huiszoeking plaatsgevonden in een woning gelegen in Amboina in het kader van overtreding van de Opiumwet BES. Hierbij zijn drugs, geld en waardevolle goederen in beslag genomen. De zaak werd overgedragen aan de afdeling Incident Gerichte Opsporing (IGO) voor nader onderzoek.

In verband met de zaak hebben rechercheurs van de afdeling IGO in samenwerking met de pas opgerichte afdeling Financieel en Economische Criminaliteit (FINEC) op 6 april in opdracht van het Openbare Ministerie (OM), een voertuig in beslag genomen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland en het Openbaar Ministerie BES willen benadrukken dat misdaad niet mag lonen. Bij verdenking dat er geld verdiend wordt met criminele activiteiten loopt men de kans dat kostbare materialen kunnen worden afgepakt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.