EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO NA KORSOU PA SELEBRA DIA DI TATA

Djasabra 17 di yuni lo tin un otro espektakulo di salsa na Korsou. El Gran Combo de Puerto Rico (La

Universidad de la Salsa) lo duna un presentashon historiko den World Trade Center Curacao na okashon

di selebrashon di Dia di Tata.

El Gran Combo ahinda ta selebrando nan 60 aña di eksistensha ku un bishita na nos isla; 10 aña pasá El

Gran Combo tabatin aktuashon na Plasa Brion.

E lider vitalisio di e grupo, Rafael Ithier (96 aña di edat) tambe ta planea pa kompaña e agrupashon pa

nan presentashon dia 17 di juni Lo ta un eksperiensha uniko pa nos amantenan di Salsa I siguidonan di

El Gran Combo de Puerto Rico.

Doble R PURU lo tey pa garantisa e toke lokal pa e anochi aki.

E aktividat ta planea pa kuminsa 8or di anochi. El Gran Combo lo subi tarima 10 or pa duna nan

presentashon. Lo tin sekshon di VIP I General. E sekshon di VIP ta inklui bibida I tambe un kuminda (allin). Entrada ta NAf 150 pa General I Naf 375 pa VIP.

Te ku 29 di aprel lo por kumpra Early Bird (kantidat limita) pa NAf 125 General I NAf 350 pa VIP. Ta bende

Early Bird solamente via telefon/whatsapp +599-9-519-7777, mail: camscuracao@gmail.com of via

messenger di Facebook (CAMSEvents).

El Gran Combo lo presenta tur su miho hitnan (Brujeria, Un Verano en Nueva York, No Hago mas Na)

durante di e anochi I e hit di kombek “Y No Le” tambe lo ta den e repertorio.

Karchinan ta optenibel na 24uur uit de Muur, Mensings Caminada, Beep Beep (Vanddis), Travel Traffic 2

(Sambil), I CAMS (77 Shopping Center). Tambe por kumpra karchi online via http://www.cams-events.com.

E aktividat tin komo patrosinador Licores Maduro (Bacardi). Venequip Curacao, Massive Installation y

Curacao Tourist Board.

El GRAN COMBO DE PUERTO RICO – LA UNIVERSIDAD DE LA SALSA

