Debat over beveiliging van vermoorde betrokkenen kroongetuige

19 april 2023

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 20 april over het rapport ‘Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties van de Onderzoeksraad voor Veiligheid’. Dit rapport gaat over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het zogeheten Marengo-proces. Het plenaire debat is vanaf 13.45 uur te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De Onderzoeksraad publiceerde het rapport op 1 maart 2023. Daarin wordt de feitelijke beveiligingssituatie beschreven van drie personen die in de periode 2018 tot 2021 in Amsterdam werden vermoord. Zij stonden alle drie in relatie tot de kroongetuige in het Marengo-proces: zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Lessen

Deze personen waren in beeld bij de organisaties binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen, omdat ze volgens het OM en de politie alle drie bedreigd werden door hetzelfde criminele samenwerkingsverband. De Onderzoeksraad heeft gekeken naar de factoren die van invloed waren op de (totstandkoming van de) beveiligingssituaties en trekt lessen voor verbetering van een aantal aspecten voor toekomstige beveiligingssituaties.

Fouten

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid gaf in een brief aan de Kamer op 31 maart 2023 een reactie op het rapport: “Ik vind het belangrijk dat (…) wordt erkend dat er fouten zijn gemaakt door de overheid in de beveiligingssituaties van Reduan, Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Ik betreur ten diepste dat deze fouten zijn gemaakt. Als verantwoordelijk minister heb ik hiervoor aan de nabestaanden excuus aangeboden”, zo schreef zij onder andere.