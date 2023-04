Willemstad, 19 di Aprel, 2023 – Gerensia di Curaçao Medical Center (CMC) ta lamentá i desaprobá e akshon di CBV i un grupo chikí di sala di Operashon di awe mainta. Diferente operashonnan mester a wòrdu kanselá debí na skarsedat di personal. “CBV su agènda polítiko kier duna un imágen malu di gerensia i esaki sigur no ta na e interes di e pashènt su seguridat òf pa e komunidat di Korsou,” gerensia ta bisa. Sra. A.Mathilda presidente di CBV ta reklamá ku empleadonan di sala di Operashon ta wòrdu trata di un forma inapropiá i intimidá. Tambe e ta reklamá ku gerensia kier imponé un struktura nobo sin konsultá ku e koleganan. Gerensia no ta rekonosé e ponensianan di sra. Mathilda i ta desmentí esakinan.

Adishonalmente e struktura ku sra. Mathilda ta papia di dje ta algu bon pensá konforme e akreditashon di JCI ku ta sigurá kalidat i seguridat pa un Sala di Operashon.

Gerensia ta rekonosé ku no ta tur desishon i kambio ta fásil, pero pa por manehá un organisashon

sustenibel, pa duna un kalidat haltu di kuido i tambe garantisá pashènt su seguridat, tin sierto stapnan ku ta nesesario. Un di esakinan ta inkluí e akreditashon di Joint Commission International (JCI), ku ta un eksigensia pa e hospital por haña su lisensia.

JCI ta definí kalidat di kuido i ta inkluí un lista di 1200 punto di indikashon di prestashon (KPI’s) ku mester tuma lugá na un averahe di skor di 98%. Desafortunadamente na momento ku den 2020 a midi e referensia ku mester kumpli kuné a ser demostrá ku CMC no ta kumpli ku mayoria di e puntonan. Pa logra mínimo eksigensianan, un programa di implementashon di JCI ku ta konsistí di diferente faseta a wòrdu ehekutá na 2020 pa implementá reglanan, stándarnan i protokòlnan. Te ku awe, danki na kolaborashon i esfuerso di e tim di akreditashon i demas di e personal di CMC, 95% di e reglanan a wòrdu kompletá. E sala di operashon tambe ta rekerí algun kambionan den dos área di enfoke: Anestesia i Rekuperashon versus Sirugia & Sterilisashon sentral. Esaki ta enserá un maneho dual di e dos áreanan, ku dos hefe di departamentu na lugá di unu. E informashon aki a wòrdu presentá na e tim di Sala di operashon djabièrnè último i lo sigui deliberá esaki ku e tim mañan mainta. Den 2022, CMC a hasi un enkuesta di satisfakshon di empleado kaminda maneho a enfoká pa yega na 80% di satisfakshon. Di e 624 kontestanan, e mayoria a skor un satisfakshon entre 50% i 75%. E resultado tabata

lo siguiente:

1. 1.3% empleado tabata entre 0% i 25% satisfecho

2. 34% di empleadonan tabata entre 25% i 50% satisfecho

3. 55.7% di empleado tabata entre 50% i 75% satisfecho

4. 9% di empleadonan tabata enter 75% i 100% satisfecho

E sala di Operashon spesífikamente a skor 64.52% loke ta djis un tiki mas bou di 80% di e eksigensia, pues tin trabou pa hasi pa subi e skor aki.

Riba 18 di ougùstùs , 2022, gerensia a tene un ‘workshop’ seguidamente pa un happy hour ku e tim di sala di Operashon pa por deliberá habrí tokante e ambiente di trabou i pa por mehorá algun punto spesífiko.

Durante e seshon, e personal a ekspresá e realidat di skarsedat di personal ku ta resultá den hopi preshon i alabes e deseo di un subida di salario i e mesun kondishonnan ku nan koleganan na Hulanda. Un punto importante ku a bini dilanti ta e falta di struktura i akuerdonan mutuo den e departamentu. Esaki ta un punto bálido ku ta wòrdu solushoná dor di e struktura nobo di JCI’s. Gerensia tabata agradesido ku mayoria di e personal a ekspresá ku nan ta kontentu ku e tim i e atmósfera ku nan ta traha den dje.

A base di e skor di e satisfakshon di empleado i e seshon resientemente ku e kompleho di Sala di

operashon, e totalidat ku no ta satisfecho no ta loke ku sra. Mathilda tin reklamo di dje.