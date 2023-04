Herdenking 4 mei bij nationaal monument Erelijst van Gevallenen

20 april 2023

Op donderdag 4 mei 2023 vindt om 11.00 uur de herdenking bij de Erelijst van Gevallenen plaats. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, houdt een toespraak waarin zij zal ingaan op het jaarthema ‘Leven met oorlog’

Bij de herdenking zijn dit jaar ook familieleden aanwezig van personen die in de Erelijst staan vermeld. In de Erelijst staan namen van omgekomen militairen en mannen en vrouwen uit het verzet. Een van die verzetshelden is Eduard Carel Frederik Hellendoorn, kunstschilder te Amsterdam. In februari 1941 was hij één van de organisatoren van de Februaristaking. Samen met zeventien andere verzetsmensen werd hij op 13 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. Zijn kleindochter zal ook een toespraak houden. Na deze toespraak dragen leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag gedichten voor.

Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp: ‘De Tweede Wereldoorlog ligt ver achter ons in de tijd, maar de herinnering eraan leeft voort in de jonge generatie. We willen de herinnering aan de oorlog levend houden. Uit respect voor hen die gestorven zijn voor onze veiligheid en vrijheid. Daarom hebben wij de jonge generatie uitgenodigd om iets te vertellen over een grootvader, oudtante of overgrootvader. Zo komen de namen tot leven voor een breder publiek. En krijgen wij een beeld van hoe het was om te leven met oorlog.’

Na de toespraken wordt er een bladzijde van de Erelijst van Gevallenen omgeslagen. Hierna leggen Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, een krans namens de Staten-Generaal. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen leggen een krans namens de Raad van Ministers. De leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep leggen ook een krans. Hierna volgt een minuut stilte.

De Erelijst van Gevallenen bevat van bijna 18.000 gevallenen de familienaam en voornamen, plaats en datum van geboorte, beroep of militaire rang, plaats en datum van sneuvelen of overlijden – voor zover bekend. Iedere dag wordt een bladzijde omgeslagen. In 2010 heeft de Tweede Kamer de Erelijst van Gevallenen in samenwerking met het NIOD gedigitaliseerd, naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Erelijst. De digitale Erelijst is te vinden op www.erelijst.nl.

De Erelijst heeft in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer een plek gekregen in de Statenpassage. Op het Binnenhof was de Erelijst van Gevallen sinds 1960 te vinden bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer.