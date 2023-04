Pronóstiko

Pronóstiko di tempu pa Kòrsou i bisindario bálido te djasabra mainta 6:00 o.l., 22 di aprel 2023.

Kompilá: djabièrnè 21 di aprel 2023, 05:00 o.l. (09:00 UTC).

Tempu: Shelu ta por lo general parsialmente nublá ku presensia di santu di Sahara. Ta eksistí un chèns leve pa áwaseru lokalmente. Mayan, e chènsnan pa awa kai ta oumentá.

Temperatura máksimo lo alkansá 31ºC i temperatura mínimo 25ºC.

Solo ta sali 06:21 i ta baha 18:48 o.l.

Bientu: Generalmente for di ost i moderá; forsa 3 te 4 (12 te 30 km/ora, 7 te 16 nudo). De bes en kuando basta fuerte den ráfaga; forsa 5 (31 te 39 km/ora, 17 te 21 nudo).



Situashon general: No opstante presensia di un disturbio, kondishonnan atmosfériko relativamente stabil lo sigui limitá áwaseru signifikante over di e área durante awe den dia i anochi. Mas den fin di siman sin embargo, un fluho di bientu suak prinsipalmente for di nort lo kombiná ku un poko humedat pa generá algun áwaseru riba partinan di e isla.

Kondishon di laman: Trankil te moderá ku altura di olanan entre 0.5 i 1.5 meter (2 i 4 pia).



Fenómeno spesial: Ningun.

Perspektiva te djadumingu mainta: Lokalmente hopi nublá ku algun áwaseru.

Meteorólogo: Coffie