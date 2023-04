Stoffelijk overschot aangetroffen; vermoedelijk sprake van misdrijf

Informatieoproep

De recherche heeft bij haar onderzoek ook uw hulp nodig en is met name geïnteresseerd in de auto van de 38-jarige man. Hij was in het bezit van een grijze Toyota Yaris voorzien van het kenteken 06-GSZ-6, deze auto is vermist. Heeft u deze auto (ergens) gezien? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 o.v.v. 2023081950. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.