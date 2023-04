Oplichter op heterdaad aangehouden

Op maandag 17 april gaat rond 15.30 uur de telefoon bij de Amsterdamse. De vrouw neemt op en aan de andere kant van de lijn hangt een zogenaamde bankmedewerker. Deze medewerker vertelt haar dat die avond een collega van hem bij de vrouw langskomt om haar betaalpas te halen. Het enige wat de Amsterdamse hoeft te doen, is de bankpas in een envelop te doen, deze af te geven en de volgende dag ontvangt zij een nieuwe pas. Deze pientere dame gelooft alleen helemaal niets van dit verhaal, maar doet de ‘bankmedewerker’ wel laten geloven dat zij haar pinpas die avond zal afgeven. In plaats daarvan neemt zij direct contact op met de politie en meldt dit verdachte telefoontje. De melding wordt doorgezet en ’s avonds staan enkele agenten in burger in en rondom de omgeving van de woning van de vrouw de boel in de gaten te houden.

Envelop

De Amsterdamse wordt om 19.15 uur gebeld en krijgt van de bankmedewerker een code. Deze code weet de man die de betaalpas komt ophalen ook en zo weet de vrouw dat deze man te vertrouwen is. Ruim een uur later wordt door een jongeman bij de Amsterdamse aangebeld. De vrouw doet open en vraagt aan de jongeman of hij van de bank is en haar betaalpas komt halen. De jongeman beaamt dit en geeft dezelfde code die eerder telefonisch aan de vrouw is verstrekt. Zij overhandigt hem daarna een envelop waarvan hij denkt dat hier de bankpas inzit, maar natuurlijk is dit niet het geval. De jongeman stopt de envelop in zijn broekzak, wenst de vrouw een fijne avond en loopt weg.

Verdachte op heterdaad aangehouden

Dat is het moment dat de politieagenten in actie komen en de jongeman tegenhouden. Zij geven hem aan dat zij van de politie zijn en zeggen hem dat hij is aangehouden. Een van de agenten pakt hierbij de verdachte vast, maar hij verzet zich. Hij geeft de agent een duw waarvoor hij op de grond valt. Een collega van de agent komt direct in actie en werkt de verdachte naar de grond. De jongeman blijft nog steeds tegenwerken maar uiteindelijk weet de agent hem in de boeien te slaan. De verdachte, een 20-jarige Amsterdammer, wordt overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en zal donderdag 20 april worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze zal bepalen of de verdachte in bewaring of op vrije voeten wordt gesteld.

Tips bij belletjes

In de meeste oplichtingsgevallen zijn de slachtoffers eerst telefonisch benaderd door de oplichters. Dit zijn de belangrijkste tips voor mensen die worden benaderd door zogenaamde bankmedewerkers: