Getuigen gezocht supermarktoverval

Rond 21.00 uur pakt een man een kassière vast en sommeert haar de kassalade open te doen. Een supermarktmedewerker belt meteen 112 en de dader vlucht. Het gaat om een man van ongeveer 20 tot 30 jaar met een baardje, donkere kleding en een jas met een bontkraag. Er raakte niemand gewond, de politie doet onderzoek.

Getuigen

Heeft u informatie die dit onderzoek verder kan helpen of bent u in het bezit van camerabeelden van de omgeving van de Schoolstraat in Voorschoten? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via 0800-7000.