Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar geweldsincidenten gemeente Purmerend

De man zit nu vast en wordt gehoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit en gaat na deze aanhouding verder met het onderzoek.

De verdachte zit in beperkingen wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag communiceren. Daarom wordt op dit moment geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt.

Geweldsincidenten

De gemeente Purmerend is de afgelopen week geconfronteerd door meerdere ernstige geweldsincidenten. Op dinsdagavond 11 april rond 21.45 uur kreeg de politie een melding van een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster. Rond 04.30 uur op woensdag 12 april zijn knallen gehoord aan de Boeierstraat. In deze straat bleek de gevel en het raam van een woning beschadigd te zijn door kogelinslagen. Vermoedelijk is ook een brandbom afgestoken bij de voordeur van deze woning. Op donderdagavond 13 april rond 22.50 uur werd een woning aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend 14 april rond 03.10 uur ging een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster. In de nacht van zondag 16 april op maandag 17 april is een explosie geweest bij een woning aan de Weverstraat in Purmerend. Om 01.17 uur kwam de eerste melding binnen. Vlak na de explosie ontstond een brand bij de woning.

Uit het onderzoek dat al loopt naar de incidenten in Purmerend en Middenbeemster blijkt dat het gaat om een crimineel conflict.

Andere verdachte zit nog vast

Zaterdag 15 april is in Amsterdam een eerste verdachte aangehouden. Het gaat hier om een 20-jarige man uit de gemeente Purmerend. De man zit nog vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.