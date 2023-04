Notisia di polis djabièrnè 21 di aprel te ku djaluna 24 di aprel 2023 / Politieberichten van vrijdag 21 april tot en met maandag 24 april 2023

Notisia di polis djabièrnè 21 di aprel te ku djaluna 24 di aprel 2023

Detenshon pa maltrato

Riba djadumingu 23 di aprel a detené un hòmber di inisial E.P.R.A. di 41 aña di edat na Kaminda Gurubu en konekshon ku maltrato ku un arma. E sospechoso a maltratá su tio ku un baranka. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djadumingu 23 di aprel a detené un dama di inisial H.M.v.N. na Kaya Boneiru en konekshon ku manehá bou di influensia. A konfiská e outo temporalmente.

Aksidente ku skuter

Alrededor di 12.45 or di mardugá un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Internashonal. E skuter tabata bini for di Belnem, bayendo direkshon di Playa, i pa motibunan deskonosí e shofùr a pèrdè kòntròl i a kai. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Boto sospechoso interseptá

Den oranan di mardugá riba djadumingu 23 di aprel, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di e Sentro di Operashon Marítimo (MOC) di Wardakosta ku a detektá un boto sospechoso riba laman ku tabata bayendo direkshon di Lagun ku velosidat haltu for di Venezuela. Mesora a despachá patruya di polis pa e sitio i a enkontrá 4 persona huntu ku un beibi ku aparentemente tabata wardando e boto sospechoso aserká kosta. Na momentu ku e personanan riba e boto a mira moveshon di patruyanan, nan a kambia direkshon i bai Lac Cai. Patruyanan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, Koninklijke Marechaussee, Duana i Wardakosta a logra interseptá e boto, pero ya e sospechosonan a logra hui for di e sitio. Algun ratu despues, polis a logra detené 2 sospechoso. Investigashon riba e boto a resultá den 37 saku di karkó a bordo kual a ser entregá na Duana.

A detené un total di 6 persona en konekshon ku e kaso aki. Ta trata aki di 4 hende hòmber: unu di 53 aña di edat di inisial C.B.A., unu di 48 aña di edat di inisial S.S.A., unu di 57 aña di edat di inisial J.J.M. i unu di 44 aña di edat di inisial R.G.F.T. Tambe a detené dos hende muhé: unu di 30 aña di edat di inisial J.J.C.A. i unu di 26 aña di edat di inisial D.M.G.V.

A entregá e beibi na un familiar den akuerdo ku e departamentu di ‘Jeugdzorg’. Tambe a konfiská 2 vehíkulo. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente entre trùk i pikòp

Riba djasabra 22 di aprel, alrededor di 3 or di atardi un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Miguel Pourier Boulevard (antes Kaya Rincon). Un trùk ku tabata koriendo riba e kaya menshoná a dal den un pikòp dòbel kabina ku tabata saliendo di un sitio di stashoná. Ambulans a transportá shofùr di e pikòp pa hòspital pa tratamentu médiko. A hasi un tèst di supla ku shofùr di e trùk i a detené a konsekuensia di e resultado di e tèst.

Kòntròl di dòmtrùk

Riba djasabra 22 di aprel, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene kòntròlnan rutinario na diferente parti di nos isla. Durante e kòntròl a para i kontrolá algun dòmtrùk. A duna kuater (4) prosèsferbal pa transportá karga kousando peliger pa otro partisipantenan den tráfiko (belading) i pa entre otro kore sin plachi di number. A kontrolá tambe lus di direkshon (richtingaanwijzer) i lus di brek.

Na mes momentu a para i kontrolá diferente vehíkulo. A duna shete (7) prosèsferbal pa kore sin plachi di number pegá na bùmper dilanti di e vehíkulo i 1 prosèsferbal pa uso di telefòn tras di stür.

Den oranan di atardi bai kue anochi, a kontrolá diferente vehíkulo i a duna dieskuater (14) prosèsferbal pa e siguiente infrakshonnan:

3x pa manehá sin seguro bálido

3x pa manehá sin reibeweis bálido

4x kore ku lus dañá

1x pa uzo di telefòn tras di stür

2x kore sin plachi di number na bùmper dilanti

1x pa kore den direkshon prohibí

KPCN ta hasi un apelashon na tur shofùr pa mantené nan mes na e reglanan di tráfiko. Durante e kòntròlnan aki agentenan lo sòru pa tur partisipante den tráfiko tene nan mes na e leinan preskribí pa nan mesun seguridat. Kòntròlnan di tráfiko ta kontinuá ku regularidat i violashon di lei tin konsekuensianan severo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 21 april tot en met maandag 24 april 2023

Aanhouding voor mishandeling

Op zondag 23 april werd een 41-jarige man met initialen E.P.R.A. aan de Kaminda Gurubu aangehouden wegens mishandeling met een wapen. De verdachte had zijn oom met een steen mishandeld. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding voor het rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zondag 23 april werd een 56-jarige vrouw met initialen H.M.v.N aan de Kaya Bonaire aangehouden wegens rijden onder invloed.

Haar auto werd tijdelijk in beslaggenomen.

Aanrijding met scooter

Omstreeks 00:45 uur vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Internashonal. De scooter reed richting Playa vanuit Belnem toen de bestuurder om onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en viel. Hij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Verdacht vaartuig onderschept

In de nachtelijke uren op zondag 23 april, kreeg de centrale meldkamer melding van het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht dat een verdachte boot op zee is gedetecteerd die met een hoge snelheid vanuit Venezuela op weg was naar Lagun op Bonaire. Er werd onmiddellijk een patrouille naar de locatie gestuurd die vier personen met een baby aantrof. Zij waren blijkbaar op de verdachte boot aan het wachten. Toen de mensen in de boot zagen dat er beweging was van de patrouilles, keerden ze met de boot om en gingen richting Lac Cai. Het lukte de patrouilles van het Korps Politie Caribisch Nederland, Koninklijke Marechaussee, Douane en de Kustwacht de boot te onderscheppen, maar de verdachten slaagden er inmiddels in te vluchten. Een aantal uren later slaagde de politie erin twee verdachten aan te houden. Na onderzoek op de boot bleken er 37 zakken gevuld met kroonslak (karko) aan boord zijn. Deze werden aan de Douane overhandigd.

Er werden in totaal zes personen aangehouden in verband met deze zaak. Het gaat om vier mannen: een 53-jarige man met initialen C.B.A., een 48-jarige man met initialen S.S.A., een 57-jarige man met initialen J.J.M. en een 44-jarige man met initialen R.G.F.T. Er werden ook twee vrouwen aangehouden: een 30-jarige vrouw met initialen J.J.C.A. en een 26-jarige vrouw met initialen D.M.G.V.

De baby is in overeenstemming met de afdeling Jeugdzorg aan een familielid overgedragen. Ook werden twee voertuigen in beslag genomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen vrachtwagen en pick-up

Op zaterdag 22 april vond omstreeks 15:00 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Miguel Pourier Boulevard (vroeger Kaya Rincon). Een vrachtwagen die op de genoemde weg reed, botste tegen een dubbele cabine pick-up die uit een parkeerplaats kwam gereden. De bestuurder van de pick-up werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder van de vrachtwagen werd gevorderd een blaastest te doen en is naar aanleiding van het resultaat hiervan aangehouden.

Vrachtwagen controles

Op zaterdag 22 april, werd door de agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland op verschillende plekken een routine verkeerscontroles gehouden. Tijdens de controles zijn er een aantal vrachtwagens gestopt en gecontroleerd. Er werden vier (4) processen-verbaal uitgeschreven voor het in gevaar brengen voor andere verkeersdeelnemers tijdens het vervoeren van lading en onder andere voor het rijden zonder kentekenplaat. Er werd ook gecontroleerd naar de werking van de richtingaanwijzer en de remlicht.

Op hetzelfde moment werden ook andere voertuigen gestopt en gecontroleerd. Er werden zeven (7) processen-verbaal uitgeschreven voor het rijden zonder kentekenplaat aan de voorbumper en één voor het bellen tijdens het rijden.

In de loop van middag tot de vroege avonduren werden verschillende voertuigen gecontroleerd waarbij veertien (14) bekeuringen uitgeschreven voor het volgende overtredingen:

3x voor het rijden zonder geldige verzekering

3x voor rijden zonder een geldig rijbewijs

4x voor rijden met kapotte verlichting

1x voor het bellen tijdens het rijden

2x voor het rijden zonder kentekenplaat aan de voorbumper

1x voor het rijden in een verboden richting

Het KPCN roept alle bestuurders op om zich aan de verkeersregels te houden. De politie zal tijdens deze controles erop toezien dat alle deelnemers aan het verkeer zich voor hun eigen veiligheid aan de voorgeschreven wetten houden. Controles zullen de komende tijd toenemen en overtredingen zullen strenge gevolgen hebben.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.