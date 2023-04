Otro kaso di desigualdat di parti di Hulanda.

Pa Daisy Coffie, lider polítiko di M21 i miembro di Konseho Insular pa M21

Kralendijk, 24 di aprel 2023 – Desigualdat den paga gastunan di akohida di muchanan ta bolbe mustra ku nos mester bai den konsulta serio ku Hulanda pa ku ehekushon di laso direkto. Na 10-10-10 Boneiru a bai forma parti integral di Hulanda i a base di artíkulo 134 di konstitushon hulandes a instituí Boneiru komo un Entidat Públiko di Hulanda. Pa atendé ku sirkunstansianan spesial den Hulanda Karibense a trese un kambio den konstitushon hulandes i a pone Boneiru bou di artíkulo 132a di konstitushon Hulandes i a saka Boneiru for di Statüt di Reino. Ku e artíkulo 132a kier a logra pa tene kuenta ku e diferensianan entre e situashon den Caribe ku e situashon den Oropa. Nunka i hamas e intenshon di e artíkulo ei tabata pa perhudiká e poblashon hulandes di Boneiru i sigur no pa krea un polítika di “apartheid”.

Sinembargo nos por a tuma nota ku den práktika si ta krea siudadanonan di segunda grado apesar ku nos ta kai bou di e mesun konstitushon, nos tin e mesun nashonalidat individí, ku e mesun Staten General i ku e mesun gobièrnu sentral.

Den nan akuerdo di koalishon e aktual gabinete nan mes ta skirbi ku nan lo sigui hasi mas esfuerso pasobra nos ta biba i traha na Boneiru. Esaki ta meskos ku no mag ni por deskriminá kontra e siudadano ku ta biba hna Groningen, na Limburg, na Den Haag òf na Amsterdam. Asina simpel e ta.

Awor M21 ta tuma nota di un karta ku e asosashon di akohidanan na Boneiru, 32 en total ku ta pèrkurá pa un total di 3000 mucha ta risibí akohida di moda ku ta fasilitá mayornan pa por traha, ta ser deskriminá i trata desigual ku esnan na Hulanda. Un banda ta eksigí ku mester tin mes kalidat di akohida, esta tantu pa loke ta e eksigensianan pa e edifisio, pero tambe pa loke ta e nivel di edukashon di e lidernan. Kalidat den edukashon ta algu ku M21 ta sostené sin mas, pero na e otro un banda e finansiamentu di e institutonan mester ta den un relashon saludabel pa nan por respondé na e kalidat ku ta eksigiendo. E reklamo di e asosashon ta basá riba e echo ku pa e akohida di dia aki ta paga 4 biaha mas ménos ku e tarifa na Hulanda, miéntras ku pa loke ta e akohida despues di skol aki e tarifa ta mitar di esun na Hulanda. M21 a bin komprondé awor ta bai hasi un biaha mas un investigashon pa stipulá e tarifa i adaptá esaki si ta nesesario. I miéntras tantu diferente di e akohidanan finansieramente no por sigui i lo haña nan obligá di sera nan instituto.

Aña pasá tabatin un manifestashon ku e lema DIFERENSIA SI, DESKRIMINA NO. Mas i mas na Hulanda tin moveshonnan, manera entre otro Kolegio pa Derechonan Humano ta hala atenshon di gobièrnu hulandes pa stòp ku e trato desigual aki. M21 ta kere ku si no por yega na un akuerdo kaminda realmente ta traha pa eliminá tur desigualdat, antó mester yama un konsulta polítiko primeramente aki na Boneiru pa atendé e asuntu aki riba nivel nashonal. I no mester lubidá ku tanten nos no tin ful outo-gobernashon e kaminda pa denunsiá komportashon di Hulanda den esaki na Nashonnan Uni ta hanchu habrí. Komo Konseho Insular representando henter pueblo boneriano nos no por sigui akseptá e trato aki ku mas i mas ta mustra señalnan di apartheid.

Daisy Coffie.