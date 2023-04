Premier Evelyn Wever – Croes:

PUEBLO KIER SA OPINION DI OPOSICION RIBA E SENTENCIA DI BENNY SEVINGER

Parlamento mester pone presion riba oposicion

ORANJESTAD – Dialuna den Parlamento, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a dirigi palabra na tur miembro di Parlamento cu ainda no a duna nan opinion riba e hecho cu Parlamentario Benny Sevinger a wordo sentencia pa corupcion. Prome Minster a bisanan cu pueblo merece sa kico nan ta pensa tocante e sentencia.

Desde e sentencia di Corte di Husticia den e caso Avestruz, a tuma nota di diferente expresion particularmente di sostenedornan di oposicion. Algo cu ta resalta ta expresionnan unda cu ta purba minimalisa e hecho cu Parlamentario Sevinger a sali culpabel pa comete corpucion. Prome Minister a bisa: ‘Bo no por bisa cu Benny Sevinger ta untiki ladron of untiki corupto, paso esey ta haci cu bo ta mes of mas ladron cu ne’.

Lamentablemente practicanan robes ta sigui tuma luga den e partido. A yega na conocemento di Prome Minister di paden di AVP, cu Parlamentario Mike Eman ta cobra un toelage como ‘fractie leider’ pero no ta traha como fractie leider. Pa cual Prome Minister a expresa cu cualkier persona cu ta haya un toelage of un pago cu e no merece, mester wordo atendi cu ne y kita esaki for di dje.

Esaki ta e momento pa demas Parlamentarionan entre otro Miguel Mansur, Marisol Lopez – Tromp, Aquanette Gunn, y Mervin Wyatt Ras, cuminsa expresa nan mes y duna nan opinion pa pueblo haya sa kico nan ta pensa di e veredicto di Sevinger.

Rycond Santos do Nascimento, Gerlien Croes y miembronan di coalicion a duna nan opinion caba, pero e demas tambe mester duna nan opinion.

Finalmente Prome Minister Wever – Croes a enfatisa cu pueblo di Aruba merece scucha opinion di representantenan di pueblo riba e tema importante aki. ‘Si e nan no sali duna opinion, ta paso nan ta mes of mas corupto y ladron cu Benny Sevinger.