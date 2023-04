Crane Currency i Royal Canadian Mint lo ta e suministradónan di florin karibense

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ku plaser ta

anunsiá ku a drenta un kolaborashon ku Crane Currency i Royal Canadian Mint pa produkshon

i suministro di plaka di papel i moneda, respektivamente, di florin karibense. Esaki ta otro paso

importante riba kaminda pa yega na un moneda nobo pa e paisnan Kòrsou i Sint Maarten,

manera a palabrá den kuadro di e reforma konstitushonal di 10-10-2010. Tur dos ta empresa

altamente renombrá i CBCS ta konvensí ku e kolaborashon ku nan lo resultá den un serie di

moneda i biyete modernísimo ku pueblo di Kòrsou i Sint Maarten lo ta orguyoso di dje.

Na kuminsamentu di 2022, e dos paisnan a ratifiká e desishon pa sigui ku e trayekto pa introdusí

un moneda nobo pa e union monetario; un proyekto ku lo enserá un suma di aproksimadamente

NAf 15 mion. Na sèptèmber di 2022, CBCS a reinisiá negosiashon pa skohe e suministradónan di

biyete i moneda. Na tur, shete suministradó a ekspresá interes pa traha ku CBCS riba diseño i

produkshon di e biyete- i monedanan nobo. CBCS a evaluá e ofertanan rigurosamente a base di

e kriterionan predefiní i a skrin tur e empresanan partisipante. Finalmente, e kontratonan pa e

biyete- i monedanan nobo di florin antiano a bai pa Crane Currency i Royal Canadian Mint,

respektivamente.

Crane Currency (Crane), fundá na 1801, ta produsí material pa plaka di papel i elemento di

siguridat, i ta suministrá plaka di papel na mas di 50 banko sentral rònt mundu. Su sede ta na

Massachusetts, Estádos Unídos, i su sentronan di produkshon ta na Malta i Suesia. Crane ta

suministrá plaka di papel i elemento di siguridat na Tesoreria estadounidense (US Treasury

Department) for di 1879 i e no ta deskonosí den nos region. Entre otro, nan a yega di suministrá

plaka di papel, material pa plaka di papel i elemento di siguridat na Banko Sentral di Mexico, Guyana

i Chile. Fuera di esei, na 2019, nan a suministrá e biyetenan nobo di nos hermana isla Aruba.

The Royal Canadian Mint (RCM), fundá na 1908, ta un empresa di gobièrnu enkargá ku produkshon

i distribushon di moneda di sirkulashon kanades. RCM ta un di e kasnan di moneda mas grandi na

mundu. Ademas di moneda kanades, e ta produsí moneda pa 80 otro pais. Den nos region, RCM

a suministrá moneda na Banko Sentral di Bahamas, Barbados, Trinidad & Tobago i Guyana, i na

Eastern Caribbean Central Bank.

Awor ku a firma akuerdo ku ambos empresa, e esfuersonan lo konsentrá riba e detayenan di diseño

di e moneda nobo. Mientrastantu, ta preparando konsepto di kambio di lei* pa por presentá

esakinan na e Paisnan na su debido tempu.

Logístika i komunikashon ta dos faktor krusial pa e proyekto. Komunikashon ta nesesario pa, na e

momentonan klave, tene komunidat di Kòrsou i di Sint Maarten na altura tokante desaroyo di e

proyekto pa introdukshon di florin karibense. Den e kuadro ei, a reinisiá e ronda di konsulta ku e

bankonan komersial i demas partidonan interesá. CBCS a hiba kòmbersashon ku e bankonan

komersial na Kòrsou i Sint Maarten riba e adaptashonnan ku lo mester tuma lugá na nan

sistemanan di prosesamentu di plaka kèsh i pago elektróniko, relashoná ku introdukshon di florin

karibense. Segun ku e momento di introdukshon di e moneda nobo ta yega serka, lo intensifiká e

ronda di konsulta i e kampaña di informashon.

Manera a publiká anteriormente, e tasa di konvershon lo ta 1 pa 1. Ku otro palabra: e klientenan lo

risibí 1 florin karibense pa kada 1 florin di Antia Hulandes. E tasa di kambio ku dòler estadounidense

lo permanesé meskos.

E intenshon ta di introdusí florin karibense den e di dos mitar di 2024. Na su debido tempu, lo

palabrá e fecha eksakto ku e Paisnan i informá públiko al respekto.

Willemstad, 26 di aprel 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN