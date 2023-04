WARDA DI POLIS ORANJESTAD TA OPERACIONAL

MACUARIMA, ARUBA: Awe 4pm a habri e portanan pa publico. Ta trata aki di e Warda di Polis nobo di Oranjestad situa na Paardenbaaistraat 12.

Tabata algun dia cu mester a muda e departamentonan concerni na e warda nobo aki. Awor aki e mudamento a keda cla y por cuminsa brinda servicio na nos comunidad.

Tin algun departamento cu ta ubica aki manera:

• Agentenan policial di Oranjestad

• Polis di bario Oranjestad

• Departamento di Permiso Oranjestad

• Personal Administrativo di Oranjestad

Esakinan ta e cuater departamentonan cu ta ubica aki y ta brindando servicio na nos comunidad. Locual ta trata JZP – Jeugd en Zeden Politie y Bureau Slachtofferhulp lo bay muda dentro di poco na otro edificio. Pronto nos lo anuncia esaki.

Desde awe padilanti nos cuidadanonan lo por pasa na Warda di Polis Oranjestad situa na Paardenbaaistraat 12 pa asistencia policial.

—- ENGLISH

The new Police Station in Oranjestad is now operational and providing services to the community. It’s also helpful to know which departments are located there, including the Oranjestad police, neighborhood police, permit department, and administrative staff.

We will updated our community about any further developments regarding the move of JZP – Jeugd en Zeden Politie and Bureau Slachtofferhulp to a new building.