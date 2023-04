15 aña CliniClowns​ ku ​CliniClowns Jubilee FUN(d)raising ​

WILLEMSTAD – Riba djasabra ​​22 di aprel​, CliniClowns a rekoudá fondo pa medio di un torneo di gòlf​ ku a tuma lugá​ na Curacao Golf & Sports Club ​na​ Emmastad.

Mas ku 20 (kompania) tim a forma parti di e kompetensia di gòlf alegre aki, apesar di e kalor inesperá. Tabata un dia hopi festivo. A parti bolo pa tur hende i e Cliniclowns a sa di pone bon ambiente. E fundashon ta hopi kontentu ​i​ agradesido ku nan a logra rekoudá ANG 25.000 ku e evento aki. “Teamwork makes the smile work ta algu ku nos ta kere firme den dje ​i​ esaki a keda prob​á ​ un biaha mas riba e dia di awe​”​, sra. Eveline van Zanen di CliniClowns ta enfatisá. E dia tabata un hopi positivo ​kaminda​ e partisipante por a eksperensiá e efekto di e pre​​sen​s​ia di un CliniClown. Ku entusiasmo ​i​ konfiansa ta wak kiko futuro ​lo trese pa 15 aña mas di CliniClowns Curaçao.

Distraishon​ i ​dibertishon no ta palabranan ku ta wòrdu asosiá ku​ internashon den​ hospital òf e malesa di demen​sia​​, pero eseinan​ ta lokual e CliniClownsnan ta duna persona​nan​ ku ta malu, muchanan ku un hèndikèp​/limitashon​ òf persona ku deme​nsia​. Atenshon pa e persona tras di e malesa òf e limitashon pa asina e por sint​i​ ku ​e ta wòrdu kompr​o​ndé ​i ku ​nan por ​p​ara den nan forsa. ​​​Nan ​por ta un mucha pa un ratu òf ​por sali un ratu for di isolashon òf konfushon.

CliniClowns Curaçao a keda fundá​ na​ aña 2008 ku sosten di CliniClowns Nederland ​i ​despues di tres aña a sigui riba su propio forsa. E fundashon ta kompletamente dependiente di donashon ​i​ sponsoring. E CliniClownsnan ta bishitá hospital ​i​ instansianan pòrnada. E aña aki ​e fundashon ​lo keda organisá diferente aktividatnan e konekshon ku e hubileo aki. Keda pendiente di ​e kanalnan ​di social media​ di e fundashon.

Bijlage 4 foto’s:

* groepsfoto middag deelnemers

* 15 jaar cliniclowns; de aanwezigheid vd clowns maakte het extra feestelijk

* bij een verjaardag hoort taart!

* het winnende team; Trustmoore

15 jaar CliniClowns Jubilee golf fundraising

WILLEMSTAD – Zaterdag jl. werd het CliniClowns Jubilee FUN(d)raising Open golftoernooi gespeeld op de Curacao Golf & Sports Club te Emmastad. Ruim 20 (bedrijven) teams deden mee aan deze vrolijke golfwedstrijd. Dit allemaal ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van CliniClowns Curacao dit jaar. In totaal werd ruim ANG 20.000 opgehaald, waar de stichting heel erg blij en dankbaar voor is. “Teamwork makes the smile work” is iets waar wij enorm in geloven; en dat is vandaag maar weer eens bewezen, aldus de Eveline van Zanen van de stichting CliniClowns. Het was een hele positieve dag, waar deelnemers ook met eigen ogen het effect van de aanwezigheid van een CliniClown konden meemaken. Vol energie en vertrouwen wordt gekeken naar naar de volgende 15 jaar CliniClowns Curacao.

Afleiding, plezier en ontspanning zijn geen woorden die je associeert met een ziekenhuisopname of de ziekte dementie. Maar dat is precies wat de speciaal getrainde Cliniclowns geven in moeiijke situatie zoals zieke, of gehandicapte kinderen en aan mensen met dementie. Aandacht voor de persoon achter de ziekte of beperking; om zich gezien en begrepen te voelen, en in hun kracht te kunnen staan. Bijvoorbeeld gewoon (weer) even kind kunnen zijn, of even uit je isolement en verwarring gehaald worden.

CliniClowns Curaçao werd in 2008 opgericht m.b.v. steun van CliniClowns Nederland, en ging na 3 jaar zelfstandig verder. De stichting is geheel afhankelijk van donaties en sponsoring uit de samenleving. De bezoeken aan het ziekenhuis en de instellingen zijn gratis.

Dit jaar zullen er nog meerdere vrolijke jubileum activiteiten georganiseerd worden, hou hiervoor de social mediakanalen van de stichting goed in de gaten.

