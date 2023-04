Poging overval avondwinkel in Voorburg

De verdachte is na de poging overval te voet gevlucht. De verdachte had een slank postuur, is rond de 1.80 meter lang en helemaal in het zwart gekleed. Bij deze poging overval raakte niemand gewond.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar dit incident en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of in het bezit zijn van camerabeelden van de omgeving van de avondwinkel. Heeft u informatie dat dit onderzoek verder kan helpen? Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken is mogelijk via Meld Misdaad Anioniem 0800-7000.